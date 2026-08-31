Bakan Murat Kurum Duyurdu: COP31 İçin Dev İş Birliği! Koç Holding 'Küresel İş Ortağı' Oldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da düzenlenecek COP31 kapsamında Koç Topluluğu’nun “Küresel İş Ortağı” olduğunu açıkladı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamudan özel sektöre, finans dünyasından sivil topluma kadar tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışarak Türkiye’nin iklim eylemindeki kararlılığının dünyaya gösterileceğini belirtti.

KOÇ HOLDİNG COP31’İN KÜRESEL İŞ ORTAĞI OLDU

Koç Topluluğu’nun bu yıl 100. yaşını kutladığını hatırlatan Kurum, Koç Holding şemsiyesi altında COP31’in “Küresel İş Ortağı” olduğunu duyurdu. Kurum, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini belirterek, COP31 kapsamında gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve iş birliklerinin ele alındığını ifade etti.

'SOMUT ADIMLARLA TAAHHÜTLERİ EYLEME DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Özel sektörün COP31 sürecine katkısını önemsediklerini vurgulayan Kurum, Koç Holding’in sürece katkı sunacak olmasından memnuniyet duyduklarını aktardı. Kurum, paylaşımında, “COP31’de; ortak akılla, güçlü iş birlikleriyle ve somut adımlarla taahhütleri eyleme dönüştürecek adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Antalya’da ev sahipliği yapacağımız #COP31’de; kamudan özel sektöre, finans dünyasından sivil topluma kadar tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirerek Türkiye’nin iklim eylemindeki kararlılığını dünyaya göstereceğiz.



Bu kapsamda ülkemizin köklü kuruluşlarından ve bu yıl 100.… pic.twitter.com/vP6d7HGm9O — Murat KURUM (@murat_kurum) August 31, 2026

Kaynak: Haber Merkezi