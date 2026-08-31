KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Açıkladı: Hata, İhmal, Yanlış ve Kusur Ne Varsa Ortaya Çıkarılacak

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında alabora olan gemiye ilişkin hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını açıkladı. Erhürman, arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, gelişmelerin kamuoyuyla kesintisiz paylaşılacağını söyledi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında dün alabora olan gemi ile ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını belirterek, "Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, Girne’de meydana gelen gemi faciasının ardından acılarının kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Açıkladı: Hata, İhmal, Yanlış ve Kusur Ne Varsa Ortaya Çıkarılacak - Resim : 1

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

"Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, henüz ulaşamadığımız insanlarımızın ailelerine sabır, sahada cansiperane çaba gösteren görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Erhürman, Girne açıklarında dün alabora olan gemiyle ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını da dile getirerek, gelişmelerin kamuoyu ile kesintisiz paylaşılacağını aktardı. Erhürman açıklamasında arama-kurtarma çalışmalarına da değinerek şunları ifade etti:

"Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son ana kadar da aralıksız devam edecek."

Kaynak: AA

Etiketler
KKTC Kıbrıs gemi
Son Güncelleme:
Otomobilini Kontrol Etti, Hayatının Şokunu Yaşadı! Mercedes’i Gümrükte “Beyaz Eşya” Çıktı Otomobilini Kontrol Etti, Hayatının Şokunu Yaşadı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Takside Skandal İddia! Turistin Parasını Aldılar, Çakıyla Yaraladılar Turistin Parasını Aldılar, Çakıyla Yaraladılar
ÇOK OKUNANLAR
Halk TV'den Ayrılmıştı... İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Girne'deki Gemi Faciasında Kahreden Detay, Anne Gözyaşları İçinde Anlattı: 'Ne Olur Elimi Bırakma Dedi' Girne'deki Gemi Faciasında Kahreden Detay, Anne Gözyaşları İçinde Anlattı
Girne'de Batan Geminin Kaptanının İfadesi Ortaya Çıktı! 8 Kişiye Mezar Olmuştu Girne'de Batan Geminin Kaptanının İfadesi Ortaya Çıktı! 8 Kişiye Mezar Olmuştu
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi'nin Cenaze Töreninde Yan Yana Geldi Kılıçdaroğlu ve Özel Cenazede Yan Yana Geldi
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Perde: Balık Adam Gürkan Gürdal Hakkında Tutuklama Kararı Kritik İsim Hakkında Tutuklama Kararı