Takside Skandal İddia! Turistin Parasını Aldılar, Çakıyla Yaraladılar

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Karaköy’de yaşayan Mısır vatandaşı turist Abdelrahman Soliman (29), taksi şoförüyle birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. Soliman, 6 bin 500 lirasının alındığını, POS cihazı üzerinden banka kartından zorla 3 bin 375 lira çekildiğini belirtti. İtiraz ettiği sırada kadınlardan birinin kendisini çakıyla yaraladığını söyleyen turist, hastaneden darp raporu aldı. Olayla ilgili taksi şoförü 37 yaşındaki S.Ö. gözaltına alındı. Olay, 29 Ağustos’u 30 Ağustos’a bağlayan gece saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Hacımimi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Kanada’dan İstanbul’a gelen Soliman, 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Turist, taksi şoförü ile kendilerini “Eleanor” ve “Aisha” olarak tanıtan 2 kadının araç içerisindeyken kapıları kilitlediğini ve 6 bin 500 lirasını aldığını öne sürdü. Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten Soliman, banka kartından POS cihazı aracılığıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.

İTİRAZ EDİNCE ÇAKIYLA YARALANDIĞINI İDDİA ETTİ

Soliman, parasının alınmasına karşı çıkıp şüphelilerin araçtan ayrılmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine kadınlardan birinin taksi içinde çıkardığı çakıyla kollarını yaraladığı öne sürüldü. Taksi şoförünün olaya müdahale etmediği ve aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Olay anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.

HASTANEDEN DARP RAPORU ALDI

Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Soliman, saat 01.09’da muayene edildi. Adli vaka kapsamında hazırlanan geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

POS İŞLEMİNİ PAYLAŞTI

Soliman, sosyal medya hesabından POS cihazı üzerinden gerçekleştirildiğini belirttiği 3 bin 375 liralık işlemin kayıtlarını yayımladı. Çip ve şifre kullanılarak yapılan işlem için bankaya itiraz edildiği ve başvurunun incelemeye alındığı aktarıldı. Turistin doktor raporu, banka belgesi, olay görüntüleri ve şüphelilere ait fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı, olayla ilgili şikâyette bulunacağı öğrenildi.

8 BİN LİRALIK MASAJ HİZMETİ İÇİN ANLAŞTIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Soliman’ın internet üzerinden bir kadınla 8 bin lira karşılığında masaj hizmeti almak üzere anlaştığı tespit edildi. Turistin kadını Beyoğlu’ndaki bir işletmeye çağırdığı, ancak işletmeye 2 kadının geldiği ve kendisinden 16 bin lira talep edilmesi üzerine tartışma çıktığı belirlendi. İncelemelerde, kalan ücret karşılığında ticari taksiye ait POS cihazından 3 bin 500 lira çekildiği, kadınların olay yerinden ayrılmak istediği sırada çıkan arbedede Soliman’ın sivri bir aletle çizik şeklinde yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen taksi şoförü S.Ö. (37), polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. S.Ö. hakkında “nitelikli yağma” suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA