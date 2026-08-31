Poizi Konserinde Ortalık Karıştı! Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

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Beyoğlu’nda rapçi Poizi’nin konseri sırasında izleyiciler arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya polis ve özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda yaşandı. Saat 21.00’de başlayan Poizi konserini izleyenler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Yaşanan arbede nedeniyle konser alanında hareketli dakikalar yaşandı. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrıldı. Konser sırasındaki kavga, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerde, kalabalığın ortasında bazı kişilerin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ve özel güvenlik ekiplerinin ise kavgayı sonlandırmak için müdahale ettiği görüldü.

Kaynak: DHA