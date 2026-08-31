Bakan Erhan Arıklı Duyurdu: Gemi Faciası Sonrası Girne’de Seferler Durduruldu

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası programına telefonla bağlanarak Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın sürdüğünü belirten Arıklı, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla yapılması planlanan basın toplantısının ertelendiğini söyledi. Arıklı, Başbakan’ın talebi doğrultusunda basın toplantısını ileri bir tarihe aldıklarını belirterek, “Somut bilgilerle açıklama yapalım dedi Başbakan. Bu sebepten erteledik” ifadelerini kullandı.

KARAKUTU İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın nedeninin netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Arıklı, gemide teknik bir arıza bulunup bulunmadığının karakutudan elde edilecek verilerle anlaşılabileceğini ifade etti. “Polis soruşturması da devam ediyor. Geminin karakutusuna da ulaşmaya çalışıyoruz. Kazanın gerçek sebebi ne, teknik sorunu var mıydı, bu cihazdan alabileceğiz. Ona ulaşmaya çalışıyoruz” diyen Arıklı, karakutunun gemi batarken dışarı fırlamış olabileceğini söyledi. Arıklı, Sahil Güvenlik ekiplerinden de destek istendiğini belirterek cihazın denizde ve gemiden yayılan atıklar arasında aranıldığını aktardı. Karakutunun gemi batarken otomatik olarak dışarı çıkabildiğini ifade etti.

GİRNE’DEN DENİZ SEFERLERİ DURDURULDU

Girne Limanı’ndan deniz seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıklayan Arıklı, şu anda limandan herhangi bir sefer gerçekleştirilmediğini belirtti. Arıklı, “Şu anda Girne'den herhangi bir sefer yok, durduruldu. İlerleyen saatlerde yeni bir gelişme olursa aktarırız ama Girne'den sefer yok” dedi.

FİLO JET SEFERLERİ DE DURDURULDU

Arıklı, Filo Jet’e ait deniz seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı. Gemide bulunan ve halen kendilerinden haber alınamayan 18 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Arıklı, Türkiye’den bölgeye gönderilen ekiplerin de operasyonlara katıldığını söyledi. Arıklı, “18 kişiden de haber yok maalesef henüz. Aramalara gece de devam edildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin verdiği, Kıyı Emniyeti şirketlerinin arama unsurları bölgede. Çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi