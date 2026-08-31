Girne’deki Feribot Faciasında Kayıp Sayısı 20’ye Yükseldi: Kayıpların İsimleri Belli Oldu
Girne açıklarında alabora olan feribotta hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belirlendi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, daha önce kurtarıldığı değerlendirilen 2 kişinin yapılan incelemeler sonucunda kayıp listesine dahil edildiğini ve kayıp sayısının 20’ye yükseldiğini açıkladı. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinden Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’na gitmek üzere seyir halindeyken Girne açıklarında alabora olan feribotta hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri açıklandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, facianın ardından peş peşe açıklamalarda bulundu. Erhürman, yaşamını yitiren 8 kişinin kimliklerinin belirlendiğini duyururken, Üstel daha önce 18 olarak açıklanan kayıp sayısının 20’ye yükseldiğini bildirdi.
HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Feribot faciasında hayatını kaybedenlerin Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olduğu açıklandı.
239 KİŞİ KURTARILDI, 20 KİŞİ KAYIP
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce kurtarılanlar arasında değerlendirilen 2 kişinin, ayrıntılı inceleme ve teyitlerin ardından kayıp listesine alındığını belirtti. Güncellenen bilgilere göre gemide bulunan 239 kişi sağ olarak kurtarıldı. 8 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşirken, kayıp 20 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
KAYIP 20 KİŞİNİN KİMLİKLERİ
Kayıp olarak bildirilen kişilerin isimleri şöyle:
Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti
Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti
Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti
Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti
Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
Süleyman Erdoğan – KKTC
Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti
Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti
Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti
İsmail Kurt – KKTC
Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti
Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti
NE YAŞANMIŞTI?
KKTC ile Mersin arasındaki hatta sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne Limanı’ndan Taşucu yönüne hareket etti. Gemi, Girne’den ayrıldıktan kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı. Girne Limanı’na geri dönmeye çalıştığı sırada ise alabora oldu. Facianın ardından bölgede kayıp kişilere ulaşmak için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi