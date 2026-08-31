Girne’deki Feribot Faciasında Kayıp Sayısı 20’ye Yükseldi: Kayıpların İsimleri Belli Oldu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinden Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’na gitmek üzere seyir halindeyken Girne açıklarında alabora olan feribotta hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri açıklandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, facianın ardından peş peşe açıklamalarda bulundu. Erhürman, yaşamını yitiren 8 kişinin kimliklerinin belirlendiğini duyururken, Üstel daha önce 18 olarak açıklanan kayıp sayısının 20’ye yükseldiğini bildirdi.

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Feribot faciasında hayatını kaybedenlerin Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olduğu açıklandı.

239 KİŞİ KURTARILDI, 20 KİŞİ KAYIP

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce kurtarılanlar arasında değerlendirilen 2 kişinin, ayrıntılı inceleme ve teyitlerin ardından kayıp listesine alındığını belirtti. Güncellenen bilgilere göre gemide bulunan 239 kişi sağ olarak kurtarıldı. 8 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşirken, kayıp 20 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KAYIP 20 KİŞİNİN KİMLİKLERİ

Kayıp olarak bildirilen kişilerin isimleri şöyle:

Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti

Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti

Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti

Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

Süleyman Erdoğan – KKTC

Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti

Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti

Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti

İsmail Kurt – KKTC

Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti

Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti

NE YAŞANMIŞTI?

KKTC ile Mersin arasındaki hatta sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne Limanı’ndan Taşucu yönüne hareket etti. Gemi, Girne’den ayrıldıktan kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı. Girne Limanı’na geri dönmeye çalıştığı sırada ise alabora oldu. Facianın ardından bölgede kayıp kişilere ulaşmak için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi