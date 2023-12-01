Seçil Erzan'a 500 bin dolar kaptıran zabıta memurunun ifadesi ortaya çıktı: "2016 yılından beri para verdim"

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 29 kişilik listede bir zabıta memuru yer alıyor. Seçil Erzan’a 500 bin dolar para kaptırdığı iddia edilen Hüseyin Eligül, Çorlu Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapıyor.

İfadesinde Seçil Erzan’ı, 30 yıldır tanıdığını anlatan Hüseyin Eligül şöyle ifade verdi:

"Seçil Erzan isimli tanıdığımız olan şahıs Denizbank’ta önce Florya şubesinde, sonrasında Levent şubesinde banka müdürü olarak çalışmaktaydı. Eşim, Seçil Erzan ve annesi evde otururken, oğlum T. annesini aramış, parası olmadığından bir yere gidemediğinden bahsetmiş. Eşim de bu duruma üzüldüğünü anlatınca, Seçil Erzan 'neden üzülüyorsun' diyerek Denizbank’ın özel bankacılık faaliyetlerinden bahsetmiş. Bu faizlerden yararlandırabileceğini eşime söylemiş. Eşim de eve gittiğimizde yapılan bu görüşmeden bana bahsetti. Ben de bunun üzerine Seçil Erzan’ı telefonla arayarak bu özel faizlerin ne şekilde olduğunu sordum. Kendisi bana Denizbank özel bankacılık bölümünde özel faizlerle işlem yapıldığını kendisinin yetkili olması sebebiyle bu özel bankacılık faaliyetlerden bizi yararlandırabileceğini söyledi.”

"EŞİMİN TARLALARINI SATTIM"

Seçil Erzan’ın işlerin yönetiminin kendisinde olduğunu anlattığını söyleyen Hüseyin Eligül, ifadesine şöyle devam etti:

“Banka müdürü olduğu ve kendisini kızım gibi gördüğüm için kendisine güvendim. Bunun üzerine 2016 yılları başlarında kendisine ilk olarak yılların birikimi olan 50 bin dolar parayı Denizbank Florya şubesine giderek odasında elden teslim ettim. Kendisi bana herhangi bir hesap açmadı. Bunun sebebi faaliyetlerin özel bankacılık bölümü üzerinden yürüyeceği içinmiş. Hatırladığım kadarıyla 2016 yılında, sonra arabamı satarak yine kendisine Florya şubesine giderek 50 bin dolar para verdim.

2019 yılında eşime miras olarak tarlalar kalmıştı. Bunları satarak nakde çevirdik. 100 bin dolar kadar parayı yine Seçil Erzan’a, Florya şubesinde teslim ettim. Bu tarihe kadar 15 bin TL kadar 4 defadan fazla olmamak üzere parayı elden bana teslim etmişliği vardır."

"1 KOYUP 4 ALACAĞIMIZI SÖYLEDİ"

Seçil Erzan’la irtibatlı olduklarını anlatan Hüseyin Eligül ifadesine şöyle devam etti:

“2021 yılı sonu, 2022 başlarında hem pandemi hem savaş nedeniyle Seçil Erzan beni arayarak paramızın blokede olduğunu, bankanın sahiplerinin el değiştirmesi sebebiyle ödeme yapılamadığını, para çıkaramadıklarını, parayı çıkarmak için yerine para koymak gerektiğini söyledi. 1 koyarsak 4 alacağımızı söyledi. Ben de, eşimden dostumdan para aldım. 100 bin dolar kadar parayı yine Florya şubesinde kendisine verdim. 2021 yılının sonunda, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ev alacaktım. Evi temelden alacaktım. Bunun üzerine Seçil bana 2022 yılının ortalarında ev tamamlanana kadar 1 milyon 700 bin TL parayı parça parça verdi. Ben de vermiş olduğu paralarla evimi teslim aldım. Seçil Erzan’a daha ne kadar yatırım kârımın olduğunu sorduğumda bana net bir rakam veremedi. 'Daha çok var abi sen rahat ol' şeklinde konuşmalar yaptı. Ben de o an başka ihtiyacım olmadığı için sorgulamadım.”

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