Volkan Bahçekapılı aracı olmuştu: Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Emre Belözoğlu’nun 1 milyon 492 bin dolar parasını Bahçekapılı Denizbank şubesinde elden teslim etti. Ardından Belözoğlu’nun tekrar gönderdiği 1 milyon 400 bin dolar parasını Bahçekapılı bu kez Seçil Erzan’a kendi ofisinde elden teslim etti.

18 Mart'ta ise Belözoğlu 400 bin dolar parasını şoförü A.A. aracılığıyla Denizbank Genel Müdürlük binası önünde elden teslim etti.

Daha sonra Belözoğlu, borç alarak topladığını belirttiği 1 milyon doları teslim ettiği Bahçekapılı bu parayı aile dostları Nur Erkasap'a Seçil Erzan'a vermesi için gönderdi.