Adliyede Hakan Ateş krizi

Gazeteci İsmail Saymaz, Savcı A.K.K.’nın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun ifadelerinin alınması talepli yazısının adliyede kriz çıkardığını yazdı.

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Adliyede Hakan Ateş krizi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen, çok sayıda futbolcu ve iş insanının “yüksek kâr vaadi ile dolandırıldığı soruşturmada, Dolandırıcılık Bürosu'na yapılan başvuru nedeniyle Savcı A.K.K.’nın, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun ifadelerinin alınması talepli yazısının adliyede büyük kriz çıkardığını yazdı.

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Saymaz, yazısında olayın detaylarını şöyle aktardı:

Seçil Erzan vurgunu 7 Nisan'da ortaya çıktı. Denizbank, aynı gün suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturmayı yürütürken… Futbolcu Selçuk İnan, Emre Çolak'ın kardeşi Emrah ile tercüman Musa Mert Çetin, 19 Nisan'da Dolandırıcılık Bürosu'na başvurarak, ifade verdi. Savcı A.K.K., dekont diye gösterilen el yazısı notlara dayanarak, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun dolandırıcılık ve zimmetten ifadelerinin alınması amacıyla polis eşliğinde savcılığa getirilmesi için 21 Nisan'da Emniyet'e yazı yazdı. Bu yazı adliyede büyük kriz çıkardı.

Başsavcılık korsan soruşturma açıldığını düşünerek, savcı A.K.K.'ye ulaşmak istedi. Ancak A.K.K.'nin o gün yazıyı yazıp izne çıktığı anlaşıldı. Dosya derhal Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndaki soruşturmayla birleştirildi. Talimat iptal edildi. Ateş ve Aydoğdu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.”

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