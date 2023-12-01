'Şampiyonlar Ligi' masasıyla ilgili çarpıcı iddia: 'Dilan Polat'ı kurşunlatmak isteyenler var'

Nihat Doğan, 2. Sayfa programında olay yaratacak iddilarda bulundu. Nihat Doğan, kara para aklama ve vergi kaçırma suçları nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın yakın arkadaşları tarafından aracının kurşunlatılmak istendiğini iddia etti.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ' DEĞİL YILANLAR MASASI''

Nihat Doğan, Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar ligi' notuyla paylaştığı fotoğraftaki isimler hakkında şaşırtan iddialarda bulundu.

Nihat Doğan, ''Dilan Polat’la yakın arkadaş olup arabasını kurşunlatmak isteyenler var.'' diyerek herkesi şoke etti. Fotoğraftaki isimler hakkında konuşan Nihat Doğan, ''Masada eksikler var. Bu masa 'Şampiyonlar ligi' değil yılanlar masası'' dedi.

İşte Nihat Doğan açıklamaları:

''Masada eksikler var. Yan yana geliyorlar, ‘’Dilan’cığım, Dilan’cığım’’ diyorlar öbür tarafından 'Bu Dilan’ın arabasını nasıl kurşunlatırız' diyorlar. Bunlar birbirlerini kurşunlatıyorlar. Kendi içlerinde mafyacılık oynuyorlar. Bu iş dalga gibi gelecek.’’