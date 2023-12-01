Prof. Zoroğlu'nun 'ölüm listesi': "Benim ekibim var, annen kimse anlamadan öldürülecek"

Türkiye'nin kanını donduran Prof. Dr. Salih Zoroğlu davasında, profesörün, hastası olan çocuklara seanslar esnasında ketamin vererek ailelerini öldürmeye yönelik telkin ve tavsiyede bulunduğuna yönelik kayıtlar dava dosyasına girdi.

BirGün yazarı Timur Soykan, "643 yıl hapsi istenen Prof. Dr. Salih Zoroğlu hakkındaki iddianamede ‘ölüm listesi’ yaptığına dair çok sayıda delil sıralandı. Bazı seansların kayıtlarında Zoroğlu, hastası olan çocukların ailelerini öldürmek için liste yaptığını anlatıyor. Çocuklara cinayet yöntemleri öneriyor. Üstelik savcılıktaki ifadesinde bunları kabul etti." diye yazdı.

"7 ile 17 yaş arasındaki çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlayan Psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkındaki iddianame tamamlandı. 151 sayfalık iddianame, Profesör’ün çocuklar ve ailelerine yaşattığı kabusun bugüne kadar haberlerimizde anlattıklarımızdan çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce çok sayıda aile ile görüştüm, çocuklarla konuştum, ifadeleri, belgeleri okudum ama iddianamedeki yeni bilgi ve belgeler beni dehşete düşürdü. Bunları size yeni haberlerle anlatacağım. İddianamede 21 mağdur çocuk yer alıyor. Bu çocukların bir kısmı Salih Zoroğlu’nun ölüm listesi olduğunu anlatıyor." ifadelerini kullanan Soykan, dava dosyasına giren bazı konuşmaları şöyle aktardı:

Salih Zoroğlu’nun ölüm listesinden bahsettiği hastalarından biri 16 yaşındaki Ahmet (İsmini değiştirdik). Profesör, Ahmet’in edebiyat öğretmeni olan annesini cinsel istismar ile suçluyor. Ahmet’in babası, Salih Zoroğlu’nun oğluyla ilk seansın ses kaydını savcılığa verdi. Bu kaydı Zoroğlu’ndan almıştı.

Sık sık küfür eden, argo ve çok yoğun cinsel ifadeler kullanan Zoroğlu, Ahmet’e annesinin ‘Şeytan’ olduğunu söyledikten sonra şöyle devam etti:

“Eğer buraya kimse gelmeden gelse yalnız gelse ben öldürecektim... En azından itiraf ettirecektim yani bütün insani değerleri karşısında bir yaratık yani anladım ki insan değil bir şeytan...

Ben bu meselenin asıl çözümünün öldürülmesini olduğunu düşünüyorum... Birisi de bunlar, 10 kişilik bir listem var, o kadın da (Ahmet’in annesini kastediyor) listeye girdi, sana yemin ediyorum öldürecekler eğer ceza almazlarsa mahkemeden, yemin ediyorum sana öldürülecekler, benim ekibim var kesinlikle anlamayacak bile, hiç kimse duymayacak…”

Konuşma kaydının bir başka bölümünde ise Zoroğlu, “Sizin elinize silah verilmesi gerekir, cezasını sizin vermeniz gerekir” diyor.

‘ANNEN, BABAN, AĞABEYİNİN CEZASI ÖLÜMDÜR’

Salih Zoroğlu’nun, Ayşe (İsmi değiştirilmiştir) isimli 15 yaşındaki çocukla seansının ses kaydı da iddianamede yer aldı. Zoroğlu, Ayşe’ye önce babasının, daha sonra annesinin de cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Son olarak ağabeyini de suçladı. Çok aşırı, rahatsız edici cinsel nitelemeler ve küfürlerle dolu bu kaydın bir yerinde şöyle konuşuyor:

“Demek ki o da ölümü hak edecek şimdi işte… İ.’yi (Ayşe’nin annesi) sonra sen öldürme taktiği öğren. Bir köpeği sevmeye gittiğinde onu hallet gel.”

Zoroğlu, Ayşe’ye ağabeyiyle ilgili gönderdiği ses kaydında şöyle diyor:

“Evin en kötüsü birincisi T. (Ağabey), İkincisi İ. (Anne) Üçüncüsü C. (Baba)…Abin dediğin ama artık abi olarak ağzına adını almaman haşere su içiyor gibi oyun yapıyor ve iftira atıyor,... Cezası hakikatte diğer ikisi gibi ölümdür de öyle bir adalet düzeni içinde değiliz...”

Ayşe, Salih Zoroğlu’ndan şikayetçi olduğu ifadesinde ölüm listesiyle ilgili şunları söyledi:

“Onun öldürülecekler listesi de vardı. Güya hastasını taciz eden kişileri öldüreceği bir listesi var. İçerisinde benim annem babam ve ağabeyim de var. Bu listede 20 ye yakın kişi var. Ayrıca Elif’in (ismi değiştirildi) babası var. Bana “Baban sana bunları yaptı benim öldürülecekler listem var onları da ekledim birini tutup öldüreceğim” demişti. Bir gün ben ketamin etkisindeyken ‘Birini öldürdüğün zaman şu asitlerin içerisinde cesetleri atarsan içerisinde hiçbir şey kalmaz’ diyordu.”

Soykan, Prof. Zoroğlu'na savcılıkta 'ölüm listesi' sorulduğunda ise şu yanıtı verdiğini aktardı:

"Çocuklarını taciz eden ailelerin ölmesini istememden kaynaklanıyor. Olayların yaşattığı ani psikolojik krizler sebebiyle hatalı davranışlar yapıp yanlış kelimeler kullandım. Hastam olan çocuğa o tarz mesajlar göndermemem gerektiğinin farkındayım.”

Zoroğlu, bazı çocukların ise ailelerini öldürmeye yönelik söylemlerde bulunduğunu, onları yumuşatmak ve fikirlerini ertelemek için böyle sözler söylediğini savundu.

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