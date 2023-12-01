'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı
Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasından ünlü isimleri kumpasa düşürüp "Fatih Terim" fonu ile milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan tutuklandı. Dava dosyasına giren yeni görüntüler de ortaya çıktı.
‘Fatih Terim Fonu’ adı altında toplanan paralarla ilgili en fazla kaybı olan 3’üncü kişinin futbolcu Emre Çolak olduğu düşünülüyor. Seçil Erzan'a Arda Turan 7.5 milyon dolar, Emre Belözoğlu 4.2 milyon dolar para verirken Emre Çolak’ın kaybı ise 3.2 milyon dolar oldu.
Saadet zincirinin içinde olan ve Fatih Terim fonuna 10 milyon lira yatıran "Muci" lakaplı İranlı Hakkani'nin parasını talep ettiği fakat alamadığı Erzan'ı kaçırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Hakkani'nin fotoğrafı bankanın güvenlik kameralarından tespit edildi. Emre Çolak’ın, kardeşi Emrah Çolak aracılığıyla verdiği paralarını, teslim anlarına ilişkin görüntüler ise HalkTV'de yayınlandı. 4 ayrı kamera ile çekilen görüntüler, dava dosyasına girdi.
Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesine ait kamera kayıt görüntülerinde banka müdürü odasını gösterir toplamda 77 adet güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek bilirkişi raporu düzenlendi. 1 Mart 2023- 07 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kamera kayıtları dökümlerine göre, Seçil Erzan'ı tehdit ederek cep telefonundan videosunu çektiği iddia edilen Mojtaba Hakani, 6 Mart 2023 tarihinde Erzan'ın makam odasına girdiği belirlendi.
Raporda, saat 14.31 sıralarında 55-60 yaşlarında kırmızı gömlekli, siyah montlu, kot pantolonlu şahsın (Mojtaba Hakani) müdür odasına giriş yaptığı ve saat 15.32 sıralarında odadan çıkarak ayrıldığı tespitine yer verildi.
"MOCİ, ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞIMIN EŞİDİR"
Seçil Erzan iddianamedeki ifadesinde, "Moci diye bahsettiğim kişi Mojtaba Hakani üniversiteden arkadaşımın eşidir. Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım. Hatta Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte gidip 10 milyon TL para aldım. 14 milyon TL para olacak şekilde geri ödedim. Süleyman Aslan'ın Florya'da bir ofisi bulunmaktadır. Süleyman Aslan bu 10 milyon TL parayı Denizbank'taki odamda bana yanında Moci de bulunduğu sırada teslim etti. Karşılığında da 14 milyon TL'lik Moci ile birlikte senet imzaladım.
Ancak 14 milyon TL'yi Süleyman Aslan'a elden ödedim. Ayrıca Süleyman Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan'a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim" dediği yer aldı.
NE DERLERSE TEKRAR ETTİ
Öte yandan tehdit görüntülerinde Erzan, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma." ifadelerini kullanıyor. Erzan'ın görüntülerde yüzünün şiş olması dikkat çekti.
Öte yandan Emre Çolak’ın, kardeşi Emrah Çolak aracılığıyla verdiği paralarını, teslim anlarına ilişkin görüntüler HalkTV'de yayınlandı. 4 ayrı kamera ile çekilen görüntüler, dava dosyasına girdi. Görüntünün başında, Emrah Çolak ile Erzan’ın tutuklu suç ortağı Ali Yörük yan yana otururken görünüyorlar.
Dakikalar sonra, şubenin arka kısmında kalın poşetler içinde dolarlar getiriliyor. Poşetler, Yörük ve Çolak’ın oturduğu yerin karşısındaki bölüme götürülüyor. Bir süre sonra dolarlar bu bölümde siyah renkli iki çantaya konuluyor.
Ardından Ali Yörük ve Emrah Çolak, gişelerin önünde görülüyor. İkili tokalaştıktan sonra Yörük, dolar dolusu iki çantayla şubeden çıkıyor. Görüntülere göre Çolak, şubeden dışarı adımını attıktan hemen sonra koşar adım uzaklaşıyor.