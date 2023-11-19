Saygı Öztürk rakamlarla açıkladı: AYM'de FETÖ ve PKK ile ilgili verilen hak ihlali kararları

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında AYM'nin hak ihlali kararlarını kaleme aldı. 2012 yılından bu yana hak ihlaliyle ilgili bireysel başvuru yapılabilen AYM'de şimdiye kadar 555 bin başvurudan 435 bininin sonuçlandırıldığını söyleyen Öztürk, AYM'nin FETÖ ve PKK ile ilgili hak ihlali başvurularındaki karnesini de açıkladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde, "Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı" diyerek şunları söylemişti:

"PKK'ya para akıtılmasının önünü açan Anayasa Mahkemesidir. Terörist Demirtaş'ın lehine hak ihlali kararı verip 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmeden Anayasa Mahkemesidir. Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesidir. Dağda, ovada, sınır içinde, sınır ötesinde başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesidir. Türkiye’nin ve Türk milletinin helal haklarını alenen ihlal eden bu mahkeme, muhtemeldir ki, böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararıyla kucak açacaktır. Bize göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır. Bugünkü sorun yumağının temelinde de Anayasa Mahkemesi'nin vatan ve millete kast eden lekeli kararları bulunmaktadır."

SAYGI ÖZTÜRK RAKAMLARLA AÇIKLADI

"Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın, bölücü terör örgütü PKK'nın merkezi sayılan Kandil'e gitmesini isteyen siyasiler oldu. Kimi siyasiler de, Anayasa Mahkemesi'nin hep FETÖ'cüler lehine karar verdiğini yaydı. Anayasa Mahkemesi'ne örneğin kaç FETÖ'cü bireysel başvuru yapmış ve bunlardan kaçı hakkında hak ihlali yapıldığına karar verildiğini resmi belgelere dayanarak açıklıyorum" diye yazan Öztürk'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

“FETÖ/PDY Terör Örgütü ile ilgili mahkumiyet kararları yönünden adil yargılama hakkına (suç isnadına) ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'ne 28 bin 330 kişi başvurdu. Bunlardan 50'si hakkında ihlal kararı verildi. Yani kişinin başvurusu haklı bulundu. Başvurular içinde ihlal kararı verilen dosya oranı yüzde 0,18 olarak gerçekleşti.

Konu ile ilgili Adnan Şen, Ferhat Kara kararlarında sonradan Yalçınkaya kararında Avrupa İnsan Hakları mahkemesi (AİHM) ihlal kararı verse de Anayasa Mahkemesi'nin Genel Kurulu iki ayrı kararla ihlal olmadığına karar verdi.”

MHP VE CHP MİLLETVEKİLLERİ

Gelelim PKK ile ilgili kararlara. 2012 yılından bu yana bölücü terör örgütü mensuplarından da hak ihlali olduğu gerekçesiyle 40 bine yakın başvuru yapıldı. Bunlardan bugüne kadar sadece 74'ü hakkında “Hak ihlali” olduğu belirlendi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla cezaevindeyken milletvekili seçilenlerden MHP'li olan da CHP'li olan da yine mahkeme kararıyla tahliye edildiğini unutulmamalı. Bu milletvekillerinin de komplo sonucu cezaevinde konulduğu da hem Ergenekon, hem Balyoz davalarında ortaya çıkmıştı.

Ergenekon, Balyoz davaları döneminde yargılananlara da hep “Vatan haini” gözüyle bakılıyordu. Uzun çabalar sonucunda bu davaların birer “Kumpas” olduğu ortaya çıkarılmıştı. Şunu da ekleyeyim, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne atananlardan kimse görevde değil. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde atananlardan ise sadece 3 kişi var. 12 üye ise 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandı. Buna rağmen, mahkeme böyle bir karar verdiyse bu adil davranıldığının göstergesi sayılmaz mı?

Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği karar kıyamet kopardı, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay karşı karşıya geldi. İki yargı kuruluşunun karşı karşıya gelmesi sonucu Milletvekili Can Atalay cezaevinden çıkarılmıyor.