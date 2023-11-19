Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'Ergenekon' itirafına emekli tümgeneralden tepki

Rasim Ozan Kütahyalı'nın YouTube'da katıldığı bir programda söylediklerine Balyoz kumpasında yıllarca hapis yatan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'dan tepki geldi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'Ergenekon' itirafına emekli tümgeneralden tepki

Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube'da katıldığı programda itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Kütahyalı'nın "2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim." sözlerine Balyoz kumpasında yıllarca hapis yatan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz tepki gösterdi. Yavuz, "Kumpaslardaki rollerini açıklamış" dedi.

KÜTAHYALI'DAN "ERGENEKON" İTİRAFI

Flu Tv’de İlker Canikligil’in sunduğu programa katılan Rasim Ozan Kütahyalı, Taraf gazetesinde yazarlık yaptığı süreçte “vesayeti temizleme” operasyonu yaptıklarını kabul etti ve şunları söyledi:

“2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim. Burada onun için de içeri giren… Abi yorum yapsınlar. Bir şey diyeyim mi? Ergenekon konusu değil mi? Ulusalcı, devletçi, ‘Gerekirse devlet adam da vurur’ diyen kafa… Bence ‘Ergenekon terör örgütü’ uydurma. Ama öbek öbek bir çeteciler vardı. Ya zaten Ergenekoncular bugün iktidar yahu."

AHMET YAVUZ'DAN TEPKİ

Kütahyalı'nın bu sözlerine X hesabından tepki gösteren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, "Karı-koca operasyon çocuğu (OÇ) idiler! Kumpaslardaki rollerini açıklamış. OÇ olmak böyle bir şeydir: Kendi ordusuna kurulan kumpasın aktörü olmak ve bununla övünmek! Tam OÇ!" diye yazdı.

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