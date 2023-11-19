Eski MASAK Başkan Yardımcısı 'fenomen dosyasını' anlattı: "3 iddia var..."

Türkiye, önce Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin tutuklanmasıyla beraber, fenomenler üzerinden yürüyen kara para aklama trafiğini konuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 600’e yakın fenomenin lüks paylaşımlarını incelemeye alırken, eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak “fenomen dosyasını” anlattı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Ramazan Başak, 500 milyon TL‘nin üzerindeki para trafiğinin kaynağı hakkında şu düşünce ve öngörülerde bulundu:

"HER AKLAMA FAALİYETİNİN ÖNCESİNDE MUTLAKA BİR YASADIŞI FAALİYET SÖZ KONUSUDUR"

“Her ne kadar henüz iddianame düzenlenmemiş olsa da, savcılığın sevk yazısında, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi hakkında 7258 Kanun'a da atıfta bulunulması bahsi geçen paraların kaynağının yasadışı bahis olabileceği şüphesini akla getiriyor. İşte bu konu şu anda MASAK tarafından incelenmekte.

"BİR ÜLKEDE SUÇ GELİRLERİ NE KADAR BÜYÜKSE AKLAMA FAALİYETLERİ DE O KADAR YOĞUNDUR"

Her aklama faaliyetinin öncesinde mutlaka bir yasadışı faaliyet söz konusudur. Bu bazen uyuşturucu ticareti, bazen silah kaçakçılığı, bazen fuhuş ticareti ve bazen de yasadışı bahis olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ve buna benzer yasadışı faaliyetlerden elde edilen para, mal ve değerler olarak tanımlanan suç gelirlerinin, aklama faaliyetleri ile doğrudan bir ilişkisi vardır. Bir ülkede suç gelirleri ne kadar büyükse aklama faaliyetleri de o kadar yoğundur. Dolayısıyla suç gelirleri ile mücadelede sergilenebilecek zafiyetler aklama faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleşmesine neden olacak ve çeşitli aklama yöntemleri ile aklanan paralar suç şebekelerine daha fazla suç için güç ve nüfus kazandıracaktır. Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel olarak 3 iddia vardır.

Paravan ve/veya mali gücü yeterli olmayan şirketler arasında gerçek bir ticari işlem varmış gibi düzenlenen fatura ve belgeler karşılığında sisteme sokulan suç gelirleri, ticari kazanç gibi gösterilip, aklanmakta. Daha sonra da gayrimenkul, otomobil veya başka alanlara yatırım yapılarak süreç devam ettirilmekte. Polatlar olayında da böyle olmuş.”

"BİNLERCE OYUNCUNUN DAHİL OLDUĞU BİR SİSTEM"

Başak, yasa dışı bahisle ilgili şunları anlattı:

"Daha çok işsiz, emekli öğrenci gibi paraya ihtiyacı olan kesimlere ulaşan suç şebekeleri, belirli bir para karşılığında, bu kişilerin bankalarda açılmış bulunan hesaplarının kullanım hakkını ele geçirmekte ve özellikle şatafatlı vaatler ve büyük kazanç hayalleri ile gençleri yasadışı bahis oynamaya yönlendirerek bu hesaplara para yatırılmasını sağlar. Binlerce oyuncunun dahil olduğu bu sistemde, alt hesaplarda toplanan bu paralar çeşitli yazılımlar ve algoritmalar sayesinde dakikalar hatta saniyeler içinde şebeke üyelerinin hesaplarına aktarılır ve piramidin en tepesine ulaştığında oluşan büyük servet çoğunlukla kripto para ve elektronik paraya dönüştürülerek kaynağından daha da uzaklaştırılır veya çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışılır. Bu paraların uyuşturucu ticaretinde ve terörizmin finansmanında kullanılmasına da çok sık rastlanır.