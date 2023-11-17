Özgür Özel'den DİSK yürüyüşüne destek: Sokaksa sokak, grevse grev!

CHP Genel Başkanı Özel, DİSK İstanbul'dan başlattığı "Gelirde Adalet Vergide Adalet" Yürüyüşü'ne destek verdi. Özel, "Adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz. Alandaysa alanda, sokaktaysa sokakta grevdeyse grevde" dedi. Çerkezoğlu ise "Hakkımız olanı alana kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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Özgür Özel'den DİSK yürüyüşüne destek: Sokaksa sokak, grevse grev!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) İstanbul’da başlayan “Gelirde Adalet Vergide Adalet” yürüyüşü Ankara’ya ulaştı.

Son etabı Ulus Meydanı’na doğru yapılan yürüyüşe DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başkanlık etti.

DİSK Korteji, Ulus Meydanı’na ilerlerken Sıhhiye’deki Opera binası önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ve HEDEP milletvekilleri de yürüyüşe katıldı.

ÖZEL: ADALETSİZ VERGİ DÜZENİNE İTİRAZ EDİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özel, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu meydan Türkiye'de 20 milyonu temsil ediyor. Bu haksızlığa karşı itiraz eden DİSK'i ve bu mücadeleye destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de vergilerin yüzde 67'si dolaylı vergiler olarak aldığımız ekmekten içtiğimiz sudan alınıyor. Yani bugün Türkiye'de para kazanan yoksullardan emeklilerden, emekçilerden alınıyor. Adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz.

Alandaysa alanda, sokaktaysa sokakta grevdeyse grevde. Destek vermeye devam edeceğiz. Bu daha başlangıç, hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız."

ÇERKEZOĞLU: "HAKKIMIZ OLANI ALANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Özel'in ardından konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız bu tablo, bir tesadüf değil. Bu ülkeyi işçiden, emekçiden, haktan kopmuş bir zihniyet yönetiyor. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çekin elinizi soframızdaki ekmeğimizden."

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