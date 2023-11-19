THY ve Pegasus'un hangi seferleri iptal edildi?

Türk Hava Yolları’ndan 105, Pegasus’tan 82 sefer için iptal kararı alındı.

Türk Hava Yolları; fırtına nedeniyle 82'si İstanbul Havalimanı, 23'ü Sabiha Gökçen'den olmak üzere yarınki (19 Kasım) 105 seferini iptal etti. Pegasus da bugün ve yarın (19 Kasım) toplam 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bu sayının artabileceği uyarısı yapıldı.

Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı’ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.

Pegasus Hava Yolları da İstanbul’da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44’ü bugün, 38’i de yarın olmak üzere toplam 82 seferin iptal olduğunu açıkladı.

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN İPTAL EDİLEN UÇUŞLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, bugün ve yarın yapılacak uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

THY iptal edilen sefer sorgulama ekranı için tıklayın.

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