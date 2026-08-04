Sağlık Bakanlığı Duyurdu, Bu Hizmet Artık Evden Alınabilecek

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Koruyucu sağlık hizmetlerinde dijitalleşme adımları sürüyor. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de kullanıma sundu. Yeni uygulama, 81 ilde kademeli olarak devreye alındı.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen sistem kapsamında, 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için MHRS üzerinden randevu oluşturulabilecek cetveller hazırlandı. Altyapısını tamamlayan illerde uygulama aktif hale getirildi. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden uygun branşlardan kolayca randevu oluşturabiliyor.

UZAKTAN YAPILACAK

UHDS; psikolojik danışmanlık, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinin uzaktan sunulmasını mümkün kılıyor.Bakanlık, bu uygulamayla randevu süreçlerini daha hızlı ve erişilebilir hale getirmeyi, koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmayı ve dijital sağlık uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Sistem sayesinde vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezine gitmeden bulundukları yerden sağlık personeliyle görüntülü görüşme yapabiliyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezi, 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuyor. Merkezlerde psikososyal destekten beslenme danışmanlığına, fiziksel aktivite programlarından bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok alanda hizmet veriliyor. Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, sistemin özellikle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını belirtti.

'VATANDAŞLARIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRMÜŞ OLUYORUZ'

Vatandaşların evden, iş yerinden ya da seyahat halindeyken sağlık profesyonellerine ulaşabildiğini, söyleyen Güven,"Vatandaşlarımız MHRS üzerinden aktif olan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabiliyor. Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz" dedi.

Sistemin özellikle yaşlılar, engelliler, bakıma ihtiyaç duyan bireyler ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sunduğunu vurgulayan Güven, uygulamanın fırsat eşitliğini güçlendirdiğini söyledi. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğuna dikkat çeken Güven, vatandaşların MHRS üzerinden aktif branşlara randevu oluşturabildiğini, ardından cep telefonlarına gönderilen bağlantı aracılığıyla görüntülü görüşmeye katılabildiğini belirtti.

HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE DE KULLANILACAK

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yalnızca hastalıkların tedavisini değil, hastalıkların önlenmesini de kapsadığına işaret eden Güven, tütün bağımlılığıyla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığının bu hizmetlerin temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti. Vatandaşlara sağlık sorunlarını ertelememeleri çağrısında bulunan Güven, UHDS'nin aktif şekilde kullanılmasını, randevulara zamanında katılım sağlanmasını, görüşme öncesinde soruların hazırlanmasını ve görüşmelerin sessiz bir ortamda yapılmasını tavsiye etti.

'SİGARAYI BIRAKMAYA KARARLIYIM'

UHDS üzerinden sigara bırakma polikliniğinden destek alan 37 yaşındaki Erdi Güzel, MHRS aracılığıyla kolayca randevu oluşturduğunu anlattı.

Sistemi bir arkadaşının önerisiyle öğrendiğini söyleyen Güzel, "Yoğun iş temposu nedeniyle merkeze gitme fırsatı bulamıyordum. İstediğim gün ve saate kısa sürede randevu alabildim. Doktorumuzla tüm detayları konuştuk. Bundan sonraki görüşmelerimi de bu sistem üzerinden yaparak sigarayı bırakmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA