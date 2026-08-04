Öğrencileri İlgilendiriyor, Üniversitelerde Akademik Takvim Değişti

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Bilgi Üniversitesi'nin ardından birçok yükseköğretim kurumu da 2026-2027 akademik takviminde dikkat çeken değişikliklere gitti. Yeni takvimlerde özellikle bahar dönemi sınavlarının daha erken tarihlere alınması ve akademik yılın kısaltılması öne çıkıyor.

AKADEMİK TAKVİM 260 GÜNE DÜŞTÜ

Gazete Oksijen'de yer alan haber göre, Türk-Alman Üniversitesi'nin yayımladığı 2026-2027 lisans akademik takvimine göre bahar yarıyılı final sınavları, önceki akademik yıla kıyasla yaklaşık bir ay erkene çekildi. 2025-2026 döneminde 4 Haziran'da başlayan final sınavları, yeni takvimde 2 Mayıs'ta başlayacak. Bütünleme sınavlarının bitiş tarihi de 30 Haziran'dan 31 Mayıs'a alındı. Böylece güz yarıyılının başlangıcından bahar dönemi bütünleme sınavlarının sonuna kadar geçen süre de kısaldı. Önceki akademik yılda 289 gün olan eğitim takvimi, yeni dönemde 260 güne düşmüş oldu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE 37 HAFTAYA İNDİ

İstanbul Üniversitesi de 2026-2027 akademik takviminde benzer bir düzenlemeye gitti. Geçen yıl 8 Haziran'da başlayan bahar dönemi bitirme sınavları, yeni takvimde 3 Mayıs'ta başlayacak. Böylece sınav süreci yaklaşık 36 gün öne alınmış oldu. Üniversitede akademik yılın toplam süresi de kısaltıldı. 2025-2026 döneminde 29 Eylül 2025'te başlayan eğitim ile 3 Temmuz 2026'da sona eren bütünleme sınavları arasındaki süre 39 hafta 4 gün olarak planlanmıştı. Yeni akademik yılda ise eğitim 14 Eylül 2026'da başlayacak, bütünleme sınavları 30 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Böylece akademik takvim 37 haftaya indirildi.

BAHAR DÖNEMİ KISALDI

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni takviminde de benzer değişiklikler yer aldı. Bahar yarıyılı dersleri geçen yıl 23 Şubat'ta başlarken, 2026-2027 döneminde 1 Şubat'ta başlayacak. Final sınavları ise 1 Haziran yerine 3 Mayıs'ta yapılacak. Buna bağlı olarak bütünleme sınavlarının da haziran sonu yerine mayıs sonunda tamamlanması planlanıyor. Böylece bahar dönemi ders ve sınav süreci daha kısa bir zaman diliminde tamamlanacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE DURUM NE?

Vakıf üniversitelerinde de benzer düzenlemeler dikkat çekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) akademik takvimine göre, 2025-2026 yılında 22 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yapılan bahar dönemi final sınavlarının ardından, 2026-2027 akademik yılında final sınav programının 31 Mayıs 2027'de ilan edilmesi öngörüldü. Öte yandan İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları da eğitim takvimlerindeki değişikliklerle birlikte yeniden gündeme geldi. Organizasyon, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

26 BRANŞTA YARIŞACAKLAR

Avrupa'nın en başarılı sporcularını buluşturacak oyunlarda, 22'si olimpik olmak üzere toplam 26 spor branşı yer alacak. İstanbul 2027'nin hem sporcular hem de şehre gelecek binlerce ziyaretçi için önemli bir organizasyon olması bekleniyor. Ayrıca Avrupa Oyunları, birçok branşta Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılım kotası açısından da kritik bir etap olacak.

Kaynak: Gazete Oksijen