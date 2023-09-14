Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ülkeye büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi'ye yeni büyükelçiler atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ülkeye büyükelçi atandı

Resmi Gazete’de dikkat çeken bir karar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre 5 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Karara göre,

Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç,

Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen,

Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş,

Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç,

Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı.

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Recep Tayyip Erdoğan
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