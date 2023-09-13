Irkçılığa karşı yapılmak istenen eyleme tehdit yağdı: ''O eylemi size yaptırmayacağız’’

ÖZGÜR-DER’in İstanbul-Fatih’te düzenleyeceği eylemin sosyal medyadaki duyurusuna çokça tehdit ve ırkçı paylaşımlarla tepki gösterildi. Gerçek Gündem’e konuşan ÖZGÜRDER Başkanı Rıdvan Kaya, ‘‘Bu tehdit ve hakaretleri ciddiye almıyoruz’’ dedi.

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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Irkçılığa karşı yapılmak istenen eyleme tehdit yağdı: ''O eylemi size yaptırmayacağız’’

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) son dönemlerde Türkiye’de yaşayan yabancılara karşı artan ırkçı tutum ile ilgili Cumartesi günü (16 Eylül) İstanbul’da eylem yapacağını duyurdu. ÖZGÜR-DER’in X hesabından ‘‘Irkçılığa karşı kardeşliği yükseltelim!’ isimli eylemin duyurusuna tehdit ve hakaretler yağdı.

Irkçılığa karşı yapılmak istenen eyleme tehdit yağdı: ''O eylemi size yaptırmayacağız’’ - Resim : 1

KAYA: TEHDİTLERİ BOŞ

Gerçek Gündem’e konuşan ÖZGÜRDER Başkanı Rıdvan Kaya, bu tehditlerin ardından polis veya emniyetin kendileriyle temasa geçmediğini söyledi. Kaya, ‘‘Her sözleri olduğu gibi tehditleri de boş. Ciddiye almamak gerektiğini düşünüyorum. Daha önceki dönemlerde de böyle tehditler oldu. Irkçı bir dalga var. Ciddiye alınır bir şey olarak görmüyoruz.’’ dedi.

ÖZGÜR-DER’in eylem duyurusuna gelen bazı tehdit ve hakaretler şöyle:

Irkçılığa karşı yapılmak istenen eyleme tehdit yağdı: ''O eylemi size yaptırmayacağız’’ - Resim : 2

Irkçılığa karşı yapılmak istenen eyleme tehdit yağdı: ''O eylemi size yaptırmayacağız’’ - Resim : 3

Irkçılığa karşı yapılmak istenen eyleme tehdit yağdı: ''O eylemi size yaptırmayacağız’’ - Resim : 4

Irkçılığa karşı yapılmak istenen eyleme tehdit yağdı: ''O eylemi size yaptırmayacağız’’ - Resim : 5

Irkçılığa karşı yapılmak istenen eyleme tehdit yağdı: ''O eylemi size yaptırmayacağız’’ - Resim : 6

Irkçılığa karşı yapılmak istenen eyleme tehdit yağdı: ''O eylemi size yaptırmayacağız’’ - Resim : 7

Irkçılığa karşı yapılmak istenen eyleme tehdit yağdı: ''O eylemi size yaptırmayacağız’’ - Resim : 8

Irkçılığa karşı yapılmak istenen eyleme tehdit yağdı: ''O eylemi size yaptırmayacağız’’ - Resim : 9

Kaynak: Gerçek Gündem

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