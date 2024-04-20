Prof. Ömer Çınar, AYM üyeliğine seçildi
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Ömer Çınar, AYM üyeliğine seçildi.
Yükseköğretim Genel Kurulu'nca gösterilen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ın AYM üyeliğine seçildiği belirtildi.
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