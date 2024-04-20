Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki: Bir madde metinden çıkarıldı

Turist Rehberliği yasa teklifi TBMM’de kabul edildi. Yabancı dil bilmeyenlerin de yurt içinde rehberlik yapabilmesini öngören düzenlemeye büyük tepki var. Yasadaki bir diğer kritik madde ise tepkilerin ardından metinden çıkarıldı. Bu madde ile tarihi ve turistik yerlerin tanıtımı sırasında kafilelerin yanında turist rehberi bulunma zorunluluğu kaldırılıyordu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, yeni yasa, sayıları 14 bini bulan turist rehberinin tepkisine neden oldu. Mesleğe kabul koşullarını yerine getiren ancak yabancı dil yeterlilik belgesi olmayanlar, açılacak sınavda başarı gösterirlerse Türkçe turist rehberi olabilecek. Yabancı dil bilmeyenlerin de yurt içinde rehberlik yapacak olması eleştirilere yol açtı.

PARA CEZASI VAR

Yasa ile ‘hanutçuluk’ olarak bilinen ve turist kafilelerini belli bir işletmeye yönlendirip o işletmeden komisyon alan rehberlere para cezası verilecek. Ayrıca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlar affa uğramış olsalar bile turist rehberi olamayacak. Teklif sahibi AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Hiçbir şekilde kimseyi mesleğinden etmek yok, yasal zorunluluk fiili bir zorunluluk halinde devam edecek. İsteyen yine turist rehberi bulunduracak fakat bu bir yasal zorunluluk olmaktan çıkarılacak. İspanya’da, Fransa’da, İtalya’da olduğu gibi bir düzenleme” savunmasını yaptı.