AKP'li Zeybekci: Bebek katliamını kınıyoruz ama İsrail'le ticaret anlaşmamız var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İsrail ile ticaret ilişkilerini değerlendirdiği konuşmasında, "Yani eyvallah, İsrail'in Müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke" dedi.

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AKP'li Zeybekci: Bebek katliamını kınıyoruz ama İsrail'le ticaret anlaşmamız var

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Zeybekci, İzmir'de mermer ve doğa ltaş fuarında yaptığı konuşmada İsrail ile ticaret ilişkilerini değerlendirdi.

Evrensel'in aktardığı habere göre "Eyvallah, bu katliamı kınıyoruz" diyen Zeybekci, İsrail'le ticaretin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Zeybekci; "Hassas çalışma yapılması gerektiğini savunuyoruz. Yasaklı ürünlerden ziyade belki kayda alma şeklinde. Denizli biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir. İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var" diye konuştu.

Zeybekci, "Yani eyvallah, İsrail'in Müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. Onunla ilgili daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de çalışıyoruz" dedi.

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