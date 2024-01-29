Papalık Vekili Massimiliano Palinuro'dan kilise saldırısı sonrası açıklama: "Gerçek ortaya çıkacak"

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı ile ilgili İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro ilk kez CNN Türk’e konuştu. Serdar Korucu’nun sorularını yanıtlayan Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, “Cemaatimiz şoke oldu. Cumhurbaşkanı’nın bizleri araması cesaret ve teselli verdi” dedi. Papalık Vekili, “Türkiye'nin hukuk düzenine güveniyoruz ve eminiz ki gerçek bulunacak, ortaya çıkacak ve adalet olacak” diye ekledi.

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, CNN Türk’e konuştu.

Kendisinin saldırıyı Katolik Katedrali'nde sabah ayininde haberi öğrendiğini söyleyen İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu, “Yanımdaki rahiplerden öğrendim. Hemen dua etmeye başladık. Cemaatimiz şoke oldu” dedi. Saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cemaati aramasıyla ilgili olarak, “Bize cesaret ve teselli veren bir jest. Bizler terk edilmiş değiliz. Bu gösterdiği destek, yakınlık için gerçekten cemaatimiz çok minnettar” ifadelerini kullandı.

"GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK"

Bakanların ve yerel yetkililerin de kiliseyi ziyaret ettiğini, başsağlığı mesajı paylaştığını belirten Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, “Gerçekten de yanımızda durdular. Cemaat olarak Türkiye'nin hukuk düzenine güveniyoruz ve eminiz ki gerçek bulunacak, ortaya çıkacak ve adalet olacak" dedi.

“Hayatını kaybeden kişi yakın bir dostumuzdu” ifadelerini kullanan Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, “Birkaç aydan beri ziyaret ediyor, dua ediyordu. Kiliselerimiz zaten herkese açıktır. Kim dua etmek isterse gelebilir. O Hristiyan değildi, vaftizli değildi. Değerli bir insandı. Onun için çok üzüldük, ailesi için çok üzüldük. Dua etmeye başladık ve dua etmeye devam edeceğiz. Yapabileceğimiz tek şey dua” diye konuştu.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ, KARDEŞİZ"

Saldırının hemen ardından kendisini Vatikan Büyükelçisi’nin aradığını belirten Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, “İtalya'da saat 12'de geleneksel duada Papa bütün Katolik dünyasını duaya çağırırken bu haberi duyurdu ve dua istedi Türkiye için. Maalesef birbirimizi çok iyi tanımıyoruz. Derin bir şekilde tanışarak fark ediyoruz ki düşman değiliz, kardeşiz. Aynı değerimiz var. Biz tek aileye aitiz” dedi.