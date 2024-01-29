'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkilerle dolu ifadesi: Bir gece önce pavyondaymış!

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, kendisini '15 Temmuz gazisi' olarak tanıtan Metin Kolca'nın 14 Temmuz gecesi pavyonda eğlendiğini yazdı. Gerçek, Kolca'nın sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Terkoğlu, Süleyman Soylu ile 15 Temmuz etkinliğinde fotoğraf çektiren Kolca'nın "suç örgütü kurmak, yağma, tefecilik, gasp, tehdit, uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan 104 yıl ceza aldığı ve bu nedenle kendisini korumak için "15 Temmuz gaziliği" hikayesini uydurduğunu yazdı.

Terkoğlu, Metin Kolca'nın 15 Temmuz gecesi Nevşehir’de olduğunu söylediğini belirterek, ifadesini paylaştı:

"15 Temmuz günü saat 21.30 gibi eve geldim. Normalde uyumam, yatsı namazı ezanı geç okunduğu için uyudum. Ben uykudayken eşim beni kaldırarak Genelkurmay Başkanının rehin alındığını ve Genelkurmay Başkanlığının önünde kalabalık olduğunu söyledi. (…) Cumhurbaşkanımız telefonla televizyona bağlanarak halkı sokağa çağırmıştı. (…) Eşimle vedalaşarak helalleştim. Kırşehir üzerinden Ankara'ya ulaştım. Saat 00.50 gibi Kızılay'a girdim."

Kolca’nın eline taş alıp tankları durdurduğunu da anlattığı ifadesinin tutarsızlıklarla dolu olduğunu söyleyen Terkoğlu, "Cumhurbaşkanı CNN’e 00.24’te bağlanmış, halkı sokağa çağırmıştı. Dinlemesi, eşiyle vedalaşması, yola çıkıp Nevşehir’den Ankara’ya gelmesi tam 26 dakikaydı ki, bu imkansızdı." diye yazdı.

Terkoğlu, "Sayısız tutarsızlık içinden bir tane daha söyleyeyim. Kolca, aracıyla Sıhhiye Köprüsü’nü kapatıp, köprüden düştüğünü söylüyordu. Gelgelelim, aracın fotoğraflardaki yeri, Atatürk Bulvarı üzerinde, daha çok Kızılay’daki gece kulüplerine yakın görünüyordu. Nitekim öyle de çıktı. Kolca, sosyal medya hesabından 14 Temmuz gecesi "Binbir Gece" isimli mekandan fotoğraf paylaşmıştı. Yani Kolca, 15 Temmuz gününe Ankara pavyonlarında girmişti!" ifadelerini kullandı.

Kolca'nın "suç örgütü kurmak, yağma, tefecilik, gasp, tehdit, uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan 104 yıl ceza aldığı bilgisini de paylaşan Terkoğlu, şunları kaydetti:

"Buna göre örgütün 1 numarası ağabey Deniz Kolca 201 yıl hapis cezası alırken, 2 numarası kardeş Metin Kolca 104 yıla hüküm giymişti. Kısacası Metin Kolca, yargıya göre de bir mafya-çete yöneticisiydi. Tabiri caizse "çökme" işleri yaparken yakalanıyor, kendisini korumak için "15 Temmuz gaziliği" hikayesini uyduruyordu. Hükümet medyası da bize onu bu şekilde tanıtıyordu."

Kolca'nın Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Aksaray İli Adli Yargı Komisyonu Başkanı Hakim G.O. ile bir kafede buluşup poz verdiğini de yazan Terkoğlu, ayrıca bir 15 Temmuz etkinliğinde de Süleyman Soylu ile fotoğraf çektirdiğini yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.