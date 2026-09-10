Orman Yangınlarında Son Durum! Adana’da Alevler 3. Güne Girdi: Antalya’da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Antalya’nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle tamamen kontrol altına alınırken, Adana’nın Kozan ilçesinde 8 Eylül gecesi başlayan yangın için çalışmalar sürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Doğanalanı Mahallesi’ndeki ormana sıçrayan yangının tehdit ettiği 15 mahallede 285 ev tahliye edildi.

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Antalya’nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı. Adana’nın Kozan ilçesinde ise 8 Eylül gecesi başlayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Kozan’ın Enizçakırı Mahallesi’nde etkili olan yangının, şiddetli rüzgarın etkisiyle Doğanalanı Mahallesi’ndeki ormanlık alana sıçradığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman Yangınlarında Son Durum! Adana’da Alevler 3. Güne Girdi: Antalya’da Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

ANTALYA’DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya’nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı.

Orman Yangınlarında Son Durum! Adana’da Alevler 3. Güne Girdi: Antalya’da Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Resim : 2

KOZAN’DA HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Adana’nın Kozan ilçesinde devam eden yangına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Enizçakırı Mahallesi’nde süren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin hem havadan hem de karadan çalıştığı belirtildi. Dün gün batımıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, söndürme çalışmalarının gece boyunca karadan sürdürüldüğü aktarıldı.

15 MAHALLEDE 285 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında alevlerin tehdit ettiği 15 mahallede toplam 285 ev tahliye edildi. Çok sayıda evin ise yangında yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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