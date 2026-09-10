Kaşif Kozinoğlu’nun Şüpheli Ölümünde 15 Yıl Sonra Çarpıcı Detaylar! İlk Çağrıdan Sağlık Ekibine Kadar Geçen 30 Dakika Soruşturma Dosyasında

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FETÖ kumpası kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011’de şüpheli şekilde yaşamını yitiren MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 15 yıl sonra yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, olay gecesi acil durum alarmının radyo sesiyle bastırıldığı iddiasıyla firari gardiyan Ferhat Veysi Gül’ün de aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Gül’ün yakalanamadığı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe tarafından yürütülen soruşturmada Kozinoğlu’nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılmasına da karar verildi.

KAMERA KAYITLARI VE SAĞLIK BELGELERİ İNCELENDİ

Soruşturma dosyasında ceza infaz kurumu kayıtları, kamera inceleme tutanakları, tanık ve görevli ifadeleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri kayıtları, hastane belgeleri, olay yeri inceleme evrakları ve Adli Tıp Kurumu raporlarının bulunduğu belirtildi.

Sabah'ın haberine göre Kozinoğlu, Silivri 1 No’lu L Tipi Cezaevi B Blok B-1 koğuşunun üst katındaki 4 numaralı odada, emekli albay Hasan Atilla Uğur ve eski Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile birlikte kalıyordu. Kamera kayıtlarında Kozinoğlu’nun olay günü saat 16.04 sıralarında avluda yürüyüş yaptığı, yaklaşık bir saat sonra odasında egzersizini sürdürdüğü görülüyor. Saat 17.45’te duş almak için hazırlanan Kozinoğlu’nun, koğuş arkadaşı Uğur’dan sıcak su hazırlamasını istediği, duşun ardından saat 18.01’de gazete ve bir fincan kahve alarak odasına geçtiği kayıtlara yansıdı.

GÖĞÜS AĞRISI SONRASI ÇAĞRI DÜĞMESİNE BASILDI

Kozinoğlu’nun saat 18.09.36’da odasından hafif sendeleyerek çıktığı ve Hasan Atilla Uğur’un odasına girdiği belirtildi. Kısa süre sonra kendi odasına dönen Kozinoğlu’nun tansiyonunun saat 18.12 sıralarında 205/127 ölçüldüğü ve göğüs ağrısından şikayet ettiği kaydedildi. Kendi talebi üzerine Uğur’da bulunan Isordil 5 mg dil altı ilacını alan Kozinoğlu’nun ilk çağrı düğmesine 18.13.24’te bastığı belirtildi. Çağrının tekrarlanmasının ardından koğuş kapısına vurulduğu ve kameraya işaret edildiği ifade edildi. Gardiyanların koğuş kapısını saat 18.23.13’te açtığı, böylece ilk çağrı ile görevlilerin koğuşa ulaşması arasında yaklaşık 9 dakika 49 saniye geçtiği kaydedildi. Kozinoğlu’nun saat 18.26’da yürüyerek odadan çıktığı, 18.27’de sedyeye alınarak koğuştan çıkarıldığı ve 18.30.48’de mahkum kabul bölümüne ulaştırıldığı belirtildi.

112 EKİBİ HASTAYA 29 DAKİKA SONRA ULAŞTI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 18.30’da bildirim yapıldığı, sağlık personelinin ise saat 18.43 sıralarında Kozinoğlu’na ulaştığı kaydedildi. Böylece ilk yardım çağrısından sağlık ekibinin hastaya ulaşmasına kadar yaklaşık 29 dakika 36 saniye geçtiği belirtildi. Kozinoğlu’nun mahkum kabul bölümünde beklediği sırada terlediği, üşüdüğünü ve ellerinde uyuşma olduğunu söylediği, ayrıca kelime-i şehadet getirdiğinin ifade edildiği aktarıldı.

KOZİNOĞLU İÇİN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bazı ceza infaz kurumu görevlileri ambulans gelene kadar Kozinoğlu’nun hareket ettiğini ve solunumunun bulunduğunu beyan ederken, 112 ekibinin ulaştığında hastada nabız ve solunum olmadığı tespit edildi. Kozinoğlu’nun morardığı ve kalp-solunum durması halinde bulunduğu belirlendi. 112 ekibi tarafından kalp masajı, suni solunum, damar yolu açılması, adrenalin ve ardından atropin uygulandığı, monitörde şok verilebilir bir ritim bulunmadığı için defibrilasyon yapılmadığı bildirildi. Destek sağlık ekibinin de müdahaleye katıldığı ve Kozinoğlu’nun saat 19.12’de Silivri Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldığı kaydedildi. Hastanede de canlandırma çalışmalarının sürdüğü ancak sonuç alınamadığı, Kozinoğlu’nun resmi kayıtlara göre saat 19.30’da hayatını kaybettiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu’nun 10 Şubat 2012 tarihli kesin raporunda ise ölüm nedeninin kalp damar hastalığı olduğu bildirildi.

ODASI GECE SAATLERİNE KADAR KİLİTLENMEDİ

Kozinoğlu’nun hastaneye götürülmesinin ardından koğuş arkadaşlarının kaldığı 4 numaralı odaya birden fazla kez girdikleri ve gazete ile kahve fincanı gibi bazı eşyaları odadan çıkardıkları tespit edildi. Odanın saat 22.07 sıralarında kilitlendiği, olay yeri incelemesinin ise saat 23.20’den sonra gerçekleştirildiği belirtildi.

AMBULANSIN GÖREV YERİNDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve acil müdahale sürecine ilişkin ayrıntılar da incelendi. İlk çağrı ile koğuş kapısının açılması arasında yaklaşık 9 dakika 49 saniye geçtiği, 112’ye bildirimin ise Kozinoğlu’nun koğuştan çıkarılıp mahkum kabul bölümüne götürüldüğü sırada yapıldığı kaydedildi. Kampüste görevli ambulansın olay sırasında normal bekleme noktasında bulunmadığı, sağlık ekibinin yemek için Silivri merkeze gittiği belirtildi. Ambulansın görev yerinde olması durumunda Kozinoğlu’na yaklaşık 3-4 dakika içinde ulaşılabileceği ifade edildi.

İHMAL VE ÇELİŞKİLER RAPORA YANSIDI

İdari inceleme raporunda ayrıca ceza infaz kurumu personelinin sağlık birimine bildirim yaptığını söylemesine karşın nöbetçi doktorun olaydan haberdar edilmediğini beyan etmesinin önemli bir çelişki oluşturduğu belirtildi. Raporda, sağlık ekibi olay yerine ulaşmadan önce ceza infaz kurumu personeli tarafından Kozinoğlu’na etkili bir müdahale yapıldığını ortaya koyan herhangi bir kayda da rastlanmadığı ve bunun soruşturmadaki önemli ihmaller arasında değerlendirildiği aktarıldı.

Kaynak: Sabah