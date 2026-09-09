MSB'den Eurofighter Açıklaması: Pilotlar Eğitimlerine Başladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İngiltere ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının uçuş eğitimlerine başladığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tedarik süreci kapsamında eğitimlerin ağustos ayında başladığı hatırlatıldı.

TERMİNOLOJİ EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Eğitim programında Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının terminoloji aşamasını başarıyla tamamladığı belirtildi. Pilotların bu sürecin ardından Eurofighter Typhoon uçuş eğitimlerine geçtiği bildirildi.

UÇUŞ EĞİTİMİ SÜRECİ BAŞLADI

MSB tarafından yapılan açıklamada, Türk pilotların Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında eğitim programının uçuş aşamasına geçtiği kaydedildi. İngiltere ile yürütülen tedarik kapsamında başlayan eğitimlerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA