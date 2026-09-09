Kaşif Kozinoğlu’nun Şüpheli Ölümünde 15 Yıl Sonra Yeni Perde! Mezarının Açılmasına Karar Verildi

MİT’te Asya Bölge Başmüşaviri olarak görev yapan Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, 15 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, firari gardiyan Ferhat Veysi Gül’ün olay gecesindeki rolünün kamera kayıtlarıyla ortaya çıkarıldığı belirtildi. Kozinoğlu’nun mezarının açılmasına karar verilirken, ölüm nedenine ilişkin toksikolojik ve kimyasal incelemeler yeniden yapılacak.

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Kaşif Kozinoğlu’nun Şüpheli Ölümünde 15 Yıl Sonra Yeni Perde! Mezarının Açılmasına Karar Verildi
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MİT’te Asya Bölge Başmüşaviri olarak görev yapan Kaşif Kozinoğlu, FETÖ kumpası davası kapsamında vereceği ifadeden kısa süre önce, tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti. Kozinoğlu’nun ölümünün ardından nedenin kalp krizi olduğu açıklanmıştı.

Silivri Cezaevi’nde yaşanan şüpheli ölüme ilişkin soruşturma dosyası yaklaşık 15 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Soruşturmada, olay gecesi acil durum alarmının radyo sesiyle bastırıldığı iddiasında adı geçen firari gardiyan Ferhat Veysi Gül’ün rolünün kamera kayıtlarıyla ortaya çıkarıldığı belirtildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Ferhat Veysi Gül dışında 10 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe tarafından yürütülen soruşturmada, Kozinoğlu’nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılması kararlaştırıldı.

MEZAR AÇILACAK

Önümüzdeki günlerde İstanbul Ümraniye Hekimbaşı’ndaki mezarda gerçekleştirilecek işlem kapsamında Kozinoğlu’ndan doku örnekleri alınacağı öğrenildi. Örneklerin, cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediğinin ve ölümünden kısa süre önce talep ettiği Coraspin ile vitamin hapına ilişkin ayrıntıların belirlenmesi amacıyla toksikolojik ve kimyasal incelemelerde kullanılacağı belirtildi.

VİTAMİN İLACI VE GİZEMLİ E-POSTA YENİDEN İNCELENİYOR

Soruşturma dosyasında, dönemin cezaevi yönetiminden talep edilen vitamin ilacına ilişkin otopsi sırasında yeterince incelenmediği öne sürülen hususlar ile Kozinoğlu’nun ölümünden sonra avukatına gönderildiği belirtilen ve kalp krizi iddiasını sorgulayan e-postaya ilişkin iddialar da yeniden ele alınıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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