Kapıkule’de Büyük Operasyon! TIR’dan Yaklaşık 10 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda 79 bin 790 serum ve infüzyon seti ele geçirdi. Bakanlığın açıklamasına göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sırasında Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule’ye gelen bir TIR şüpheli bulundu. Araç, X-Ray taramasına yönlendirildi.

79 BİN 790 SERUM VE İNFÜZYON SETİ BULUNDU

Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından ekipler detaylı arama gerçekleştirdi. Kontrollerde gümrüğe beyan edilmediği belirlenen, tamamı kullanılmamış ve ticari miktarda 79 bin 790 serum ile infüzyon seti bulundu. Ele geçirilen kaçak ürünlerin gümrüklenmiş değerinin 9 milyon 934 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA