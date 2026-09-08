Okul Kantinlerinde Yeni Tarife Açıklandı! İşte Tost, Döner ve Yemek Fiyatları

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Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala İstanbul’daki okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi açıklandı. Yeni dönemde tost ve ayranın toplam fiyatı 130 lira olurken, tavuk döner 145 liradan satışa sunulacak.

TOST AYRAN 130 LİRA

NTV'de yer alan haber göre, geçen yıl 90 liradan satılan tostun ayranla birlikte fiyatı 130 lira olarak belirlenirken, simit 30 lira, açma ve poğaça ise 35 lira olacak. Yarım litre su 15 liradan, çay ise 25 liradan satılacak.

DÖRT ÇEŞİT YEMEĞİN FİYATI 285 LİRA

Okul kantinlerinde sunulan tabldot yemeklerin yeni dönem ücretleri de belli oldu. Üç çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira olarak belirlenirken, dört çeşit yemek için 285 lira ödenecek.

Kaynak: NTV