Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nı Külliye’de Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

FİLENİN SULTANLARI’NA KÜLLİYE’DE TEBRİK

Tarihi başarıya imza atan Filenin Sultanları, şampiyonluğun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, Avrupa şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan milli takımı Külliye’de ağırladı.

Kaynak: Haber Merkezi