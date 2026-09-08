Devlet Bahçeli’den İzmir’in Kurtuluşunun 104. Yılında Mesaj: 'İzmir İlelebet Türk Yurdu Olsun'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’in 9 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, İzmir’in kurtuluşunu Milli Mücadele’nin en önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirirken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanları andı. Bahçeli mesajında, 9 Eylül 1922’nin emperyalizme karşı verilen mücadelenin zaferle sonuçlandığı gün olduğunu belirterek, Türk süvarilerinin İzmir’e girişiyle birlikte üç yılı aşkın işgalin sona erdiğini ifade etti.

'9 EYLÜL TARİHİ BİR CEVAPTIR'

İzmir’in işgal kuvvetlerince 15 Mayıs 1919’da ele geçirilmesinin ardından Türk milletinin bağımsızlık iradesinin güçlendiğini belirten Bahçeli, Hasan Tahsin’in direnişiyle sembolleşen mücadelenin, Kuvayi Milliye’nin kararlılığı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki Büyük Taarruz’la zafere ulaştığını kaydetti. Bahçeli, 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos’ta zaferle taçlandığını belirten Bahçeli, "9 Eylül; Anadolu’nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkûm edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk’ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığı olmuştur" dedi

'İSTİKLALİMİZİ CANIMIZ PAHASINA YAŞATMALIYIZ'

Bahçeli, "Göklerimizi süsleyen bayrağımızın gölgesinde, minarelerde ezanımızın dinmeyecek sesinde, vatanımızda hür yaşamanın saadetinde bize düşen; istiklalimizin hangi bedellerle kazanıldığını unutmamak ve onu canımız pahasına da olsa ecdadın emanetine sadakatle yaşatmaktır" dedi. İstiklal ve vatanın gelecek nesillere aktarılmasının tarihî bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bahçeli, mesajının sonunda İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü kutladı. Bahçeli, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla yad ederek, “9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi