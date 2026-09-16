Libya’daki Jet Kazasında Pilotlarla İlgili Çelişkili İddia! 'Alkollüydüler' Açıklamasına Şirketten Yanıt

Libya’nın Misrata kentinde düşen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a ait özel jetin pilotlarıyla ilgili çelişkili açıklamalar gündeme geldi. Libya Başsavcılığı pilot ve yardımcı pilotun alkol nedeniyle gözaltına alındığını açıklarken, uçağı işleten BKNJET bu iddianın doğrulanmış bir test sonucuna dayanmadığını bildirdi. Pilotların ülkeden ayrılmasına henüz izin verilmediği belirtilirken, adli süreç devam ediyor.

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Libya’daki Jet Kazasında Pilotlarla İlgili Çelişkili İddia! 'Alkollüydüler' Açıklamasına Şirketten Yanıt
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Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a ait özel jetin Libya’nın Misrata kentinde düşmesinin ardından uçağın pilotlarıyla ilgili çelişkili açıklamalar gündeme geldi. Libya Başsavcılığı, pilot ve yardımcı pilotun alkollü olduklarının tespit edildiğini ve soruşturmanın genişletilmesi amacıyla gözaltına alındıklarını açıkladı. Jeti işleten BKNJET Havacılık A.Ş. ise pilotların alkollü olduğu ve tutuklandığı yönündeki haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını bildirdi.

'DOĞRULANMIŞ BİR TEST SONUCU YOK'

BKNJET tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından uçuş ekibinin sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi. Şirket, alkole ilişkin herhangi bir bulgunun doğrulandığını gösteren sonuç veya belgenin kendilerine ulaşmadığını açıkladı. Açıklamada, “Alkole ilişkin olarak, bu yönde herhangi bir bulguyu ortaya koyan doğrulanmış bir sonuç veya belge tarafımıza ulaşmış değildir” ifadelerine yer verildi. Şirket ayrıca soruşturma tamamlanmadan spekülatif değerlendirmeler yapılmaması ve yalnızca doğrulanmış bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Libya’daki Jet Kazasında Pilotlarla İlgili Çelişkili İddia! 'Alkollüydüler' Açıklamasına Şirketten Yanıt - Resim : 1

ÖZEL HASTANEDEKİ TESTLER NEDEN KABUL EDİLMEDİ

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Airport Haber’in şirket kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, pilot ve yardımcı pilot kazanın ardından özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi ve alkol testi yapıldı. Ancak soruşturmayı yürüten Libya makamlarının, testlerin özel bir hastanede gerçekleştirilmesini gerekçe göstererek sonuçları kabul etmediği öne sürüldü. Buna karşın pilotların resmi sonuç alınabilmesi için devlet hastanesine sevk edilmediği belirtildi.

UÇAKTAKİ ALKOLLÜ İÇECEK ŞİŞELERİ DE İNCELENİYOR

Soruşturmada dikkat çeken başlıklardan biri de uçakta bulunan açılmış ve yarım durumdaki alkollü içecek şişeleri oldu. Şirket kaynakları, bu tür içeceklerin özel jetlerde yolculara ikram edilmek üzere bulundurulduğunu ve daha önce açılmış şişelerin uçakta kalabildiğini ifade etti. Kaynaklar, söz konusu şişelerin pilotlar veya kabin görevlisi tarafından tüketildiğine ilişkin somut bir delil bulunmadığını savundu. Pilotların alkol kullandığını ortaya koyan resmi bir test sonucunun da kendilerine sunulmadığı belirtildi.

PİLOTLAR OTELDE KALIYOR

Şirket kaynakları, pilotların cezaevi ya da polis merkezinde tutulmadığını, bir otelde konakladıklarını ancak henüz Libya’dan ayrılmalarına izin verilmediğini aktardı. Pilotların güvenlik görevlilerinin bilgisi dahilinde otelden çıkabildiği öne sürülürken, kabin görevlisinin ise ülkeden ayrılmasına izin verildiği öğrenildi. İki pilot hakkında yürütülen adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Gazete Oksijen

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