Meteoroloji’den Peş Peşe Uyarılar! Sağanak ve Kuvvetli Yağış İçin Gün Verildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Marmara’nın doğusu, Ege’nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in batısı ve İç Anadolu’nun kuzey kesimleriyle Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KESİMLERDE SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AKOM’DAN İSTANBUL UYARISI

AKOM da kentte hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olacağını, gün içerisinde aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceğini bildirdi. Kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek poyraz ve kapalı hava nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların 22-24 derece aralığında seyretmesi ve mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.

ANKARA VE ÇEVRESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ankara’da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla, Uşak ve Kırıkkale de yağış uyarısının yapıldığı iller arasında yer aldı.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Kuzey kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 27 derece.

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. 23 derece.

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. 28 derece.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. 33 derece.

Antalya: Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. 30 derece.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. 23 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. 24 derece.

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu. 26 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu. 35 derece.

Kaynak: AA