Kulis: AKP İstanbul'da kural esnetiyor, yeniden aday gösterilecek isimler neredeyse kesin

Yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği İstanbul'daki ilçe adaylarını açıklamaya hazırlanan AKP'de bazı mevcut belediye başkanları için üç dönem kuralının uygulanmayacağı öne sürüldü.

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Kulis: AKP İstanbul'da kural esnetiyor, yeniden aday gösterilecek isimler neredeyse kesin

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları 'titizlikle' yürütülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u yarışa sokan parti, şimdilerde ilçelerdeki adayları açıklamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kriterleri belirledikten sonra bazı adaylar için üç dönem kuralının esnetilmesi yönünde görüş bildirdiği ileri sürüldü.

Politikyol'da yer alan habere göre AKP kulislerinde Erdoğan'ın bu kararı ile birlikte Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı ve Sultanbeyli Belediyesi Başkanı Hüseyin Keskin'in yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu'nun ise yeniden aday gösterilmesi veya AKP İstanbul İl Başkanlığı için adının geçtiği belirtiliyor. Ancak adaylar hakkında yapılan son toplantıda yakınlıkları ile bilinen Göksu ile mevcut il başkanı Osman Nuri Kabaktepe arasında gerilim yaşandığı, gerilimin ise bazı ilçelerde farklı adayların desteklenmesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Öte yandan AKP'nin Beyoğlu’nda ise birinci dönemini geride bırakan Haydar Ali Yıldız’ı aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

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