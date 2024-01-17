Cumhuriyeti savunduğu için hedef gösterilmişti: MEB istedi, kovuldu

Antalya'da özel bir okulda çalışan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Emine Karakaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde kullandığı "Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar" ifadesi nedeniyle iktidara yakın mahalle tarafından hedef haline getirilmişti.

'Tepkiler' üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karakaş hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla adli işlem başlatılmıştı. İşlemin ardından da Karakaş gözaltına alınmıştı.

MEB GÖREVDEN ALMIŞ

Cumhuriyet gazetesinden Bülent Ecevit'in haberine göre Karakaş’ın 12 Ocak’ta Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu okula gönderdiği yazı ile iş akdinin sona erdirilmesi ve maaşının kesilmesinin istendiği öğrenildi.

Karakaş’ın avukatı Ali Çelik, şu bilgileri verdi:

"Milli eğitim müdürlüğünden gelen yazı ile Karakaş'ın iş akdi tek yönlü olarak feshedildi. Kendisinin işe dönüşü ve maaş kesintisinin telafi edilmesine dair süreç ile ilgili 3 ayrı dava açtık."