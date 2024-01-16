İYİ Parti’nin Ankara planı... Aday için neden AKP bekleniyor?

Yerel seçimlere ‘Hür ve müstakil’ girme kararı alan İYİ Parti, şimdiye kadar 9 büyükşehir 14 il 132 ilçe 18 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları ise merak konusu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün düzenlediği basın toplantısında, "Ankara ve İstanbul adaylarımızı tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok hassas bir süreç yürütüyoruz" cevabını verdi.

İKİ ÜLKÜCÜ ADAYIN KARŞISINA SOSYAL DEMOKRAT KADIN ADAY

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; şimdiye kadar kulislerde Ankara için Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’ın isimleri öne çıktı. Ancak son hafta kulislerde konuşulanlara göre İYİ Parti Ankara’da bu iki isimle de yarışmamayı ve bambaşka bir strateji izlemeyi planlıyor.

Buna göre İYİ Parti Ankara adayını belirlemek için AKP'yi bekleyecek. AKP'nin Ankara adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u açıklaması halinde İYİ Parti, sosyal demokrat bir kadın adayla yarışa girmeyi planlıyor. CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın da tıpkı Turgut Altınok gibi ülkücü olduğunu hatırlatan İYİ Parti kurmayları, iki ülkücü adayın karşısına farklı bir profil çıkararak seçmene seçenek sunmayı hedefliyor.

AKP ADAY GÖSTERMEZSE ALTINOK’A TEKLİF GİDEBİLİR

Son günlerde kulislerde, AKP'nin küçük bir ihtimal de olsa Turgut Altınok’u değil Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ya da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı açıklayabileceği konuşuluyor. AKP'nin Turgut Altınok’u aday göstermemesi halinde İYİ Parti’nin Turgut Altınok’a adaylık teklifi götürmesi de İYİ Parti’nin tartıştığı seçeneklerden biri.

İYİ Parti’de İstanbul için şimdiye kadar öne çıkan isimlerse Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı. Parti kaynakları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum’un karşısına güçlü bir rakiple çıkmak istediklerini ifade ediyor.

İYİ PARTİ’NİN ŞİMDİYE KADAR AÇIKLADIĞI ADAYLAR

İYİ Parti’nin şimdiye kadar açıkladığı adaylar şöyle:

Büyükşehirler:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ümit Özlale

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Selçuk Türkoğlu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Melih Aydın

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mesut Dedeoğlu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Muhammet Erkan

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kazım Yücel

Adana Belediye Başkan Adayı: Ayyüce Türkeş

Manisa Belediye Başkan Adayı: Gürhan Özcan

Ordu Belediye Başkan Adayı: Enver Yılmaz

İller:

Düzce Belediye Başkan Adayı: Mehmet Keleş

Kütahya Belediye Başkan Adayı: Ahmet Tekdemir

Kilis Belediye Başkan Adayı: Yasin Topaloğlu

Isparta Belediye Başkan Adayı: Ahmet Tural

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı: Yavuz Kuzucu

Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Burak Kunt

Kars Belediye Başkan Adayı: Metin Özad

Uşak Belediye Başkan Adayı: Muhammet Gür

Osmaniye Belediye Başkan Adayı: Alparslan Koca

Nevşehir Belediye Başkan Adayı: Rasim Arı

Niğde Belediye Başkan Adayı: Osman Naim Erem

Aksaray Belediye Başkan Adayı: Tuğrul Karacaer

Sinop Belediye Başkan Adayı: Serpil Ünlütürk

Bartın Belediye Başkan Adayı: Atınç Günal