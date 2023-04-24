Kredi kartı aidatında mahkemeden emsal karar

Mahkeme bir kredi kartı kullanıcısının kart aidatının iadesi için açtığı davada önemli bir karar verdi.

Milliyet gazetesi yazarı Gürkan Akgüneş'in ilgili yazısı şöyle:

Feyyaz Bulut Gürbüzer, kredi kartından tahsil edilen 189 TL’lik yıllık kart aidat bedelinin iadesi için Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem heyeti, kart kullanıcısını haklı bularak, bankanın tahsil ettiği 189 TL’yi geri ödemesine karar verdi. Ancak banka, Ankara 2. Tüketici Mahkemesi’nde kararın iptali istemiyle dava açtı.

Bankanın dava dilekçesinde, kart kullanıcısının Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde kart aidatı ödemeyi kabul ettiği, müşteriye gönderilen hesap özetlerinde kart aidatının önceden bildirildiği, bankanın ücretsiz kredi kart seçeneği olmasına karşın müşterinin böyle bir talepte bulunmadığı, müşterinin ayrıca yıllardır kredi kartı aidatı ödediği belirtildi. Dilekçede tüm bu kart avantajları nedeniyle aidat bedelinin hakkaniyet gereği olduğu da savunuldu.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme ise bu tür sözleşmelerin tarafların karşılıklı müzakereleri sonucu imzalanmadığına dikkat çekerek, satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı sözleşmeye koyduğu koşulların Tüketicinin Korunması Kanunu ve Avrupa Konseyi’nin kararı uyarınca haksız şart niteliğinde olduğuna vurgu yaptı.

Kararda, “Sözleşmedeki hususların tüketiciyle yeterince tartışıldığı ispat edilemediği için davanın reddi gerekmiştir” denildi. Mahkeme, bu gerekçeyle Tüketici Hakem Heyeti’nin kart bedelinin iadesi kararını onayarak, dava masraflarının da banka tarafından ödenmesine hükmetti.