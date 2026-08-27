KPSS Lisans Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

6 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

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KPSS Lisans Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
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6 Eylül 2026'da yapılacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde adayların sınava giriş belgeleri yayımlandı.

KPSS Lisans Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - Resim : 1

SİSTEM ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK

Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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