KPSS Lisans Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
6 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.
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6 Eylül 2026'da yapılacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde adayların sınava giriş belgeleri yayımlandı.
SİSTEM ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK
Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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