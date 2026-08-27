DGS Tercih Ekranı Açıldı! Adaylar İçin Son Tarih Belli Oldu

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Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adayların beklediği 2026 DGS tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuyla birlikte adaylar, puan ve başarı sıralamalarına göre bölüm ile kontenjanları inceleyerek tercihlerini oluşturabilecek.

DGS TERCİHLERİ 3 EYLÜL'DE SONA ERECEK

2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini 27 Ağustos'ta saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Tercihler 3 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Yerleştirme işlemlerinde 2026-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan esas ve kurallar uygulanacak. ÖSYM tarafından yayımlanan yerleştirme bilgileri ve tabloların, tercih yapacak adaylar tarafından dikkatle incelenmesi gerekiyor.

EN FAZLA 30 PROGRAM TERCİH EDİLEBİLECEK

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve AİS şifresiyle ya da e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Tercih listesinde en fazla 30 programa yer verilebilecek. Adayların tercihlerini puanları, başarı sıralamaları ve kılavuzda belirtilen koşulları dikkate alarak oluşturması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi