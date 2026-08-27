Ev Sahipleri Fırsatı Kaçırmadı! Üniversiteli Kiracılara Yeni Oyun

Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle öğrencilerin barınma telaşı da başladı. İstanbul'da üniversitelilerin yoğun olarak tercih ettiği ilçelerde kiralar geçen yıla göre yaklaşık yüzde 80 artarken, Beşiktaş'ta 25 bin liralık bir dairenin fiyatı 45 bin liraya çıktı.

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Ev Sahipleri Fırsatı Kaçırmadı! Üniversiteli Kiracılara Yeni Oyun
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niversiteye yeni başlayan öğrencilerin elektronik kayıt işlemleri sona ererken, yüz yüze kayıt dönemi de 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Kayıtların ardından öğrencilerin barınma arayışı hız kazanırken, kiralık ev fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Yurda yerleşemeyen veya yurtta kalmayı tercih etmeyen öğrenciler kiralık daire arayışına girerken, İstanbul'da fiyatların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 80 yükseldiği görülüyor. Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli ise üniversite öğrencilerinin en fazla tercih ettiği ilçeler arasında bulunuyor.

Ev Sahipleri Fırsatı Kaçırmadı! Üniversiteli Kiracılara Yeni Oyun - Resim : 1

25 BİN LİRALIK EVİN KİRASI 45 BİNE ÇIKTI

Beşiktaş'ta geçen yıl 25 bin lira olan bir dairenin aylık kirası bu yıl 45 bin liraya kadar yükseldi. Merkezi konum ve yoğun talep nedeniyle eski binalardaki dairelerin kiraları dahi 45 bin liradan başlıyor. Kayıt döneminde artan konut talebinin bazı ev sahipleri tarafından fırsata çevrildiği, kiraların neredeyse her gün yükseldiği belirtiliyor.

Ev Sahipleri Fırsatı Kaçırmadı! Üniversiteli Kiracılara Yeni Oyun - Resim : 2

ÖĞRENCİLERE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYARISI

NTV'de yer alan habere göre, öğrenciler yüksek kira bedelleri nedeniyle zorlandıklarını ve arkadaşlarıyla birlikte ev tutmakta güçlük çektiklerini ifade etti. Emlakçılar ise bazı ev sahiplerinin kentsel dönüşüm sürecine giren binaları dahi öğrencilere kiralayabildiğine dikkat çekerek, kiralık ev arayan öğrencileri bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: NTV

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Ev Sahipleri Fırsatı Kaçırmadı! Üniversiteli Kiracılara Yeni Oyun Üniversiteli Kiracılara Yeni Oyun