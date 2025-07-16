Köylüler Zeytin Yasasına Karşı Açlık Grevinde

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Zeytinlikleri maden sahasına çevirecek yasa teklifine karşı çıkan köylüler Ankara’da başlattıkları nöbete açlık grevi ile devam etme kararı aldı. Köylüler Meclis önünde yaptıkları eylemde topraklarını sonuna kadar savunacaklarını belirterek “Ölmek var dönmek yok” dedi. Başta Muğla olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinden Ankara’ya gelen köylüler kanun teklifinin geri çekilmesini talep ediyor.

Meclis önünde açlık grevine başlayan direnişçilerden Esra Işık, “Bu yasa geri çekilene kadar açlık görevindeyiz. Bizi göz göre göre öldürecekseniz kendiniz bilirsiniz. 'Biz bu topraklar için ölürüz de dönmeyiz' demiştik. 'Ölmek var, dönmek yok' demiştik. Dönmüyoruz” diye konuştu.

‘HAYATLARIMIZI MADENLERE PEŞKEŞ ÇEKMEYİN’

Işık direnişi şu sözlerle anlattı: “14 gündür Cemal Süreya Parkı'nda gece gündüz, sıcak soğuk demeden nöbetteyiz. Gidecek bir toprağımız, bir yurdumuz kalmayacak diye buradayız. Her şeyimizi feda ettik. Evde gebe ineğimizi, ailelerimizi, topraklarımızı bıraktık ama bizi ne gördünüz ne duydunuz. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından köylüler ve yurttaşlar olarak buradayız. Canımız yanıyor. Yıllardır sesleniyoruz, 'Hayatlarımızı madenlere peşkeş çekmeyin, talan etmeyin' ama duymuyorsunuz. Bugün Mecliste görüşeceğiniz maden yasası, bizim ölüm fermanımızdır.”

‘BİZİ GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRECEKSİNİZ’

Yasa teklifi geri çekilene kadar açlık gevinde olacaklarını belirten Işık “Herkes bilsin, bu yasa geçerse biz yok oluruz, üretim yok olur, toprak yok olur, yaşam yok olur. 80-90 yaşındaki ninelerimiz, dedelerimiz saatlerce yol yürüyerek geldiler. Defalarca Ankara yollarını aştık, Meclisin önünde sözümüzü söyledik ama yine duymadınız. Biz görünmez değiliz. Biz de insanız. Buradan tekrarlıyoruz. Son sözümüzü söyledik. Bu yasa geri çekilene kadar açlık görevindeyiz. Bizi göz göre göre öldürecekseniz, kendiniz bilirsiniz.”

Kaynak: Haber Merkezi