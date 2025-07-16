Aylin Nazlıaka'dan Katledilen Ayşe Tokyaz İçin Tepki

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Küçükçekmece Adliyesi önünde, Eyüpsultan’da bir valizin içinde ceseti bulunan Ayşe Tokyaz ile ilgili basın açıklaması yaptı. 22 yaşında katledilen Ayşe Tokyaz’ın ailesinin avukatlığını üstlenen Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği’nin temsilcileri ile birlikte yaptığı açıklamada Nazlıaka “Türkiye’de cinskırım” olduğunun altını çizdi. Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’a seslendi: "Kadınlar parçalanarak öldürülüyor, siz hâlâ ne bekliyorsunuz?”

'KARDEŞE, 'DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPMA' DENİLDİ'

Nazlıaka, açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ayşe artık aramızda değil. O, hemşirelik okulu, son sınıf öğrencisi, pırıl pırıl bir gençti. Geleceğe dair hayalleri, umutları vardı. Ayşe’nin bedeni bir canavar tarafından parçalandı, bir valize kondu ve adeta bir çöp gibi yol kenarına atıldı. Çok öfkeliyiz. İsyandayız Bir kız kardeşimizin daha hayatına, hayallerine ve insan onuruna dair her şey yok edildi."

Nazlıaka katledilen Ayşe için yapılan yardım çağrılarının yanıtsız kaldığını aktararak "Ayşe tehdit edildi, darp edildi, alıkonuldu. İkiz kardeşi Esra, defalarca başvurdu, açık adres verdi. Polis ne yaptı? ‘Reşit’ deyip geri çevirdi. İfade faile okutuldu. Esra, can hıraş kardeşini ararken, ona ‘duygu sömürüsü yapma’ denildi. İşte bu yüzden söylüyoruz: Fail, sadece bu cinayeti işleyen eli kanlı erkek ve işbirlikçileri değil! Ayşe'nin yardım çığlığına kulak tıkayan, onu korumayan, şikayetlerini ciddiye almayan, tehditleri görmezden gelen tüm kurumlar da bu cinayetin sorumlusudur” dedi.

'KADINLAR SABUN YAPILSIN DİYE Mİ BEKLİYORSUNUZ?'

Şiddet gören kadınların sistematik biçimde yalnız bırakıldığını ifade eden Nazlıaka, “Ayşe öldürüldü, cesedi valize kondu, ev temizletildi, kan izleri boyandı, taksiciye 500 bin lira teklif edildi. Bu planlı bir kıyımıdır! Bu kıyım, kurumların suskunluğu, ihmali ve zaman zaman açıkça iş birliğiyle mümkün olmuştur. Şu an 7 kişi gözaltında. Derhal tutuklanmalılar! Sadece elini kana bulayan değil, yardım eden, sessiz kalan, delil karartan, görevi ihmal eden herkes yargılanmalıdır. Biz kadınlar her gün ölüyoruz! Ama birileri hâlâ çıkıp ‘fıtrat’ diyor, Aile Yılı’ diyor. Hayır! Biz kadınlar fıtrata bağlı olarak değil, anayasal haklarımızla yaşamak istiyoruz! Kadınlar, Nazi Almanyası’nda olduğu gibi Türkiye’de de sabun yapılsın diye mi bekliyorsunuz?” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi