Kılıçdaroğlu'ndan yeni çağrı: Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ivedilikle bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurmuştu.

Bu adımın yetersiz olduğuna dikkati çeken ana muhalefet partisi lideri, kişisel Twitter hesabında şu mesajı paylaştı:

"Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet."