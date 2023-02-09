Gerçek Gündem, Kahramanmaraş'ta: "Arama kurtarma çalışmaları halkın beklentisini karşılamıyor"

GERÇEK GÜNDEM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Binlerce vatandaş yaşamını yitirdi, binlercesi yaralandı. Halen enkaz altında on binlerce vatandaş bulunuyor.

10 kentte yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından bazı bölgelere yardımlar çok geç ulaştı. Depremin üzerinden 80 saatten fazla zaman geçmesine rağmen bazı bölgelere halen yardım ulaşmadı. Arama kurtarma çalışmalarının hiç başlamadığı enkazlar bulunuyor. Bununla birlikte, ekipler, teçhizat eksikliği nedeniyle de arama kurtarma çalışmalarında zorluklar yaşıyor.

GERÇEK GÜNDEM, DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KAHRAMANMARAŞ'TA

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti. Hacaloğlu, "Depremin üzerinden neredeyse 81 saat geçmesine rağmen hala arama kurtarma çalışmaları yeterince halkın beklentisini karşılamıyor. Az önce röportajlar yaptım, yurttaşlar gerçekten çok çok rahatsız durumda. İşlerin yeterince iyi olmadığını söylüyorlar. Görüyorsunuz, şu anda içeriden göçük altında kalan birine ulaşıldı. Beklenti o kişinin canlı olarak çıkartılması ancak maske istediler ve bu da çok umutvar bir durum değil. Depremin üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen az önce balyoz, çekiç istendi ve bulunamadı. İnsanlar hakikaten çok üzüntülü, yeterince yardım gelmemesinden şikayetçiler." diye konuştu.

"HAYRETTİN GÜNGÖR SAHADA YOK"

Gerçek Gündem mikrofonlarına konuşan bir depremzede, "Hepimize geçmiş olsun. Ummadığımız işler geldi başımıza. Gerçek gönüllüler çalışıyor sahada, üç beş tane de AFAD'ın görevlileri. Resmi bir tane görevli yok, yan taraf Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yapılan işler ortalıkta. İlkel çağdan kalma işler. Ne bir sinyal arama makineleri var ne bir cihazları var. Koordine kopukluğu var. 4 günden beri benim kayınçom yerin altında. Halen daha ses geliyor, yapılan müdahale bu şekilde." dedi. Depremzede, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışma ortada gördüğünüz gibi. Şurası Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün binası. Hayrettin Güngör sahada yok. Bir tane resmi görevli yok burada, hep gönüllü çalışıyor, vatandaş çalışıyor. Dış güçlerden yardım gelmiş, alet yok edevat yok. Yine bizim çalışanlar Türk insanı."

Bir diğer depremzede ise Hayrettin Güngör için "Kaçtı gitti." dedi.

"MARAŞ'TA DEPREM OLUR OLMAZ, MARAŞ'IN AFAD EKİBİ GAZİANTEP'E GİTTİ"

Bir başka depremzede ise "İlk bir buçuk gün boyunca Kahramanmaraş'a hiçbir yardım ulaşmadı. Maraş'ta deprem olur olmaz Maraş'ın AFAD ekibi Gaziantep'e gidiyor. Maraş'taki kurtulması gereken o kadar can, merkez üssü Kahramanmaraş'ın ilçesi olan Pazarcık iken AFAD ekibi Gaziantep'e gitti. Hala AFAD ekipleri yok. Burada yarısından çoğu gönüllü. 100 kişi varsa 99'u gönüllü buradakilerin. Millet açlıktan, susuzluktan mağazaları, AVM'leri yağmaladı. Ben bir tane bebeği kurtarmak için 3,5 saat molozun altında kaldım. İtfaiyeye söylüyorum 'ben buraya giremem, risk alamam' diyor. Öyle bir şey yok. Bizim tüm kanallarımız, hepsi yalan. Bir tane doğru haber kaynağı daha yok. Hiç kimse bizim derdimizi yansıtmıyor. Depremin dördüncü günü, yaşayanlar olabilir. İlk gün gelselerdi daha çok kurtulan olurdu. Depremin ikinci günün gecesi acayip soğuktu. Dışarıda kalanlar bile soğuktan donmak üzereydi, onlar ne yapsın. Üzerimizde battaniye olmasına rağmen biz donduysak içeridekiler ne yapsın. Biz arkadaşlarımızla kaç tane cesetler çıkarttık..." ifadelerini kullandı.

"BİR ÇADIR İÇİN 10 KİŞİ OLMADAN ALMIYORLAR"

Depremzede, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çadırlarımızın hepsi yetersiz durumda kalıyor. En az bir çadıra 10 kişi olmak zorundaymış, 10 kişi olmadan almıyorlar. Benim bir kız, bir erkek kardeşim var. Babamlar evin ön tarafında çadır gibi bir şey kurdular onun içinde kalıyorlar. Çadır istiyoruz, vermiyorlar. En az 10 kişi olmanız lazım 10 kişi olmazsanız alamayız diyorlar. Durum bundan ibaret. Zaten çadırda kalanlar birbirini tanımıyor. Akrabamın çadırına gittim, 2 metrekare çadırda 14 kişi kalıyorlar. Çadırkent kuruluyor dediler, baktık 10 tane çadır kurmuşlar hepi topu. Yüz binlerce insan sokakta şu an. Maraş'ın bütün nüfusu sokaktayken toplamda bin tane çadır kursalar kimin ne işine yarayacak bu çadır?"

Kaynak: Gerçek Gündem