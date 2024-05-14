OpenAI, ChatGPT'nin yeni nesil yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıttı

OpenAI, GPT-4o adını verdiği yeni yapay zeka modelini duyurarak, yapay zeka ile etkileşim şeklinin kökten değişeceğini öne sürdü.

OpenAI, ChatGPT'nin yeni nesil yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıttı

OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yeni modelini, GPT-4o'yu tanıttı. Bu yeni model, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilme özelliğine sahip.

GPT-4o, ses, metin ve görüntüyü aynı anda işleyebilen ve bu sayede daha doğal ve insan benzeri bir etkileşim sunan devrim niteliğinde bir model. Bu yenilikçi model, OpenAI'ın popüler sohbet robotu ChatGPT'nin temelini oluşturuyor ve onu daha da güçlü hale getiriyor.

ÜCRETSİZ OLARAK SUNULACAK

Ayrıca hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılar için, bilgisayarda yapılan işlemlere entegre olacak şekilde tasarlanmış, Mac işletim sistemi için yeni bir ChatGPT masaüstü uygulamasının da kullanıma sunulduğu bildirildi.

Öte yandan OpenAI'nın bugün düzenlediği tanıtım etkinliğinde, modelin önceki modellere göre daha uygun maliyetli olması nedeniyle ücretsiz olarak da sunulacağı, ücretli GPT-4o kullanıcılarının ise daha fazla kapasiteye sahip olacağı kaydedildi.

Yeni modelin birkaç hafta içinde ChatGPT'de sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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