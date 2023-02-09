İsmail Saymaz: İletişim Başkanlığı'ndan aradılar, 'iddia gerçek dışı' dediler

Gazeteci İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabının erişime engellenmeye çalışıldığı iddiasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7, ve 7.6'lık iki depremlerin üçüncü gününde yardım taleplerinin ve organizasyonlarının merkezi haline gelen sosyal medyaya kısıtlama gelmiş; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) karara gerekçe olarak 'dezenformasyonu' göstermişti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise bu sırada, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı Hughes ve Twitter'ın Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Costello ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıya dair şunları söylemişti:

"Altı saat süren toplantıda - bazı engelli hesaplar var - İsmail Saymaz'ın hesabını kapatmaya çalışıyorlarmış. Onu da Twitter reddediyormuş ifade özgürlüğü kapsamında. 'Bir suç varsa bilmem ne yaparsınız' diyorlarmış. 'Madem böyle bir şey var, siz bizim dediğimizi yapmazsanız biz de sizi kapatıyoruz...' Aynen YouTube'un kapatılma hikayesine dönmüş bu hikaye."

SAYMAZ: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN ARADILAR

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan arandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Twitter hesabımla ilgili yaptırım talebinde bulunulduğu iddiasının gerçekdışı olduğunu ifade ettiler. Yetkililer Twitter’la yapılan görüşmenin deprem bölgesindeki manipülasyon içerikli paylaşımlara ilişkin olduğunu belirttiler."