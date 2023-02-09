İsmail Saymaz: İletişim Başkanlığı'ndan aradılar, 'iddia gerçek dışı' dediler

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan arandığını duyurdu: "Twitter hesabımla ilgili yaptırım talebinde bulunulduğu iddiasının gerçekdışı olduğunu ifade ettiler."

Son Güncelleme:
İsmail Saymaz: İletişim Başkanlığı'ndan aradılar, 'iddia gerçek dışı' dediler

Gazeteci İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabının erişime engellenmeye çalışıldığı iddiasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. 

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7, ve 7.6'lık iki depremlerin üçüncü gününde yardım taleplerinin ve organizasyonlarının merkezi haline gelen sosyal medyaya kısıtlama gelmiş; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) karara gerekçe olarak 'dezenformasyonu' göstermişti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise bu sırada, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı Hughes ve Twitter'ın Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Costello ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıya dair şunları söylemişti:

"Altı saat süren toplantıda - bazı engelli hesaplar var - İsmail Saymaz'ın hesabını kapatmaya çalışıyorlarmış. Onu da Twitter reddediyormuş ifade özgürlüğü kapsamında. 'Bir suç varsa bilmem ne yaparsınız' diyorlarmış. 'Madem böyle bir şey var, siz bizim dediğimizi yapmazsanız biz de sizi kapatıyoruz...' Aynen YouTube'un kapatılma hikayesine dönmüş bu hikaye."

SAYMAZ: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN ARADILAR

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan arandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Twitter hesabımla ilgili yaptırım talebinde bulunulduğu iddiasının gerçekdışı olduğunu ifade ettiler. Yetkililer Twitter’la yapılan görüşmenin deprem bölgesindeki manipülasyon içerikli paylaşımlara ilişkin olduğunu belirttiler."

Etiketler
İsmail Saymaz
Son Güncelleme:
Bamya pişirirken eriyorsa işte bilmeniz gereken pişirme tekniği! Daha lezzetli oluyor.. Bamya pişirirken eriyorsa işte bilmeniz gereken pişirme tekniği! Daha lezzetli oluyor..
Depremzede gözyaşları içinde anlattı: 'Hırsızlık yapmak zorunda bırakıldık kızım' Depremzede gözyaşları içinde anlattı: 'Hırsızlık yapmak zorunda bırakıldık kızım'
Türkiye Ermeni Cemaati'nden depremzedeler için 2,5 milyon lira bağış: Yaralarımızı birlikte saracağız Türkiye Ermeni Cemaati'nden depremzedeler için 2,5 milyon lira bağış
İnsan sarrafı 3 burç! Gözlerinden hiç bir şey kaçmaz. Bir bakışta tanırlar İnsan sarrafı 3 burç! Gözlerinden hiç bir şey kaçmaz. Bir bakışta tanırlar
ÇOK OKUNANLAR
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı
Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı
Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın