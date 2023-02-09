Depremzede gözyaşları içinde anlattı: 'Hırsızlık yapmak zorunda bırakıldık kızım'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, yardım ve arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Enkaz bölgelerinde pek çok yurttaş, bu süreçte gıda ve giyim konusunda zorluklar yaşadı. Pek çok noktaya hala herhangi bir yardım ulaşılabilmiş değil.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre yaralıların bir kısmı, Hatay'da Uğur Mumcu Parkı’ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çadırlarında bekliyor.

Bu yurttaşlardan biri olan Lütfü Tüver, Kahramanmaraş'ta emekli maaşıyla eşi ve kendisini zar zor geçindirdiğini belirtti; marketlerden su ve yiyecek almak zorunda kaldıklarını ise gözyaşları içinde şöyle anlattı: